Parasite est le grand gagnant des Oscars 2020 !

Ah j'ai tellement hate de le voir, il n'est pas encore sorti par chez moi.

J'adore le cinema coréen. Park Chan Wook en premier (surtout Old Boy et tout le reste de sa trilogie sur la vengeance mais tous ses films sont cool ! #objectivité). Memories of murder, Snowpiercer, Tunnel, Okja sont aussi géniaux.

Je recommande aussi Deux soeurs (drame/horreur aux twists géniaux), Burning (basé sur une nouvelle du génialissime Haruki Murakami, c'est très lent, faut aimer les films contemplatifs et mélancoliques), et The Wailing (plutôt thriller/horreur, très barré et qui vous fera aller sur reddit pour comprendre la fin haha), J'ai rencontré le Diable (thriller très sombre)