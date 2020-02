Hunters, la série dans laquelle Al Pacino traque des nazis

Ben, franchement, ce point de vue me déprime. Des chasseurs de nazis qui font justice eux-mêmes... ça veut dire que la justice a failli, non ? C'est accepter ça.Tuer des nazis dans l'illégalité, en faire un truc "cool" (si j'ai bien compris l'orientation du film), ça rappelle la défaite des gouvernements à juger les nazis, à organiser suffisamment de procès publics.Et je me demande si ça pourrait pas être un film qui promeut la violence personnelle.Sur le sujet de l'épuration (parce que c'est de ça que le film parle), pour la France, je conseille d'ailleurs un livre qui vient de sortir, d'Annie Lacroix-Riz, historienne-type-universitaire La non-épuration, sur ce qui s'est passé en France à la fin de la guerre (et comment on a pas épuré, justement, et qu'on a laissé en place des collabos à des postes de pouvoir).Je mets quelques avis sur le bouquin :- un article de l'Humanité (je cite un peu) :"Les exécutions, peu nombreuses, ont visé des collaborateurs notoires, des policiers allemands et des sbires des milices. Elles répondaient à une politique de répression de grande ampleur de la part de l’armée allemande et des préfets pétainistes, qui mobilisaient les forces de police et les milices armées pour décimer les maquis.Contre l’idée qui prévaut que l’État de droit gaulliste a su organiser une saine et juste épuration et a empêché une épuration sauvage, ce livre montre que la politique américaine à Alger, puis la politique gaulliste ont consisté à trouver tous les subterfuges juridiques pour éviter une épuration massive de l’appareil socio-économique et politico-militaire de Vichy. La liste de ceux qui avaient pratiqué la collaboration économique mais qui seront protégés est vite établie. Il fallait sauver les élites économiques et les hauts fonctionnaires d’un appareil d’État qui avait pourtant failli."- deux articles de blog Médiapart sur le sujet, l' autre ici Un entretien de l'historienne sur la chaîne de l'éditeur Armand Colin (pas une maison obscure, je précise) :et y a aussi un entretien plus long , sur une autre chaîne (je suppose marxiste, vu le nom, mais bon ce qui compte c'est le contenu)