Alerte coup de vieux : que devient le casting de Buffy contre les Vampires ?

La série badass Buffy contre les vampires s’est arrêtée en 2003, et à la rédac on s’est demandé ce qu’étaient devenus les actrices et les acteurs de la série.

Article publié initialement le 8 février 2021

À chaque génération, il y a une Élue… Si cette phrase vous dit quelque chose, c’est sûrement parce que vous avez boulotté les épisodes de la célèbre tueuse de vampires dans les années 1990 et 2000.

Diffusés en France sur M6 dans le cadre de La Trilogie du samedi, les épisodes de Buffy contre les Vampires ont marqué toute une génération.

On se met en condition ? Allez, générique :

Mais après l’arrêt de la série, que sont devenues les actrices et les acteurs ? Dans quoi ont-ils joué ? Et dans leur vie perso, il s’est passé quoi ? On vous dit tout.

Sarah Michelle Gellar – Buffy Summers

Forcément, on commence avec celle qui a porté tout le show des saisons 1 à 7 : Sarah Michelle Gellar.

Niveau carrière professionnelle, elle a également joué, en parallèle de la série, dans les films Souviens-toi l’été dernier 1 et Scream 2, qui avaient remporté un bon gros succès à leur sortie.

Elle a également tenu le rôle phare de Kathryn Merteuil dans Sexe Intentions, puis, à l’arrêt de Buffy, elle a joué dans les films Scooby-Doo et The Grudge.

À partir de 2010, elle est un peu réapparue sur les écrans avec des rôles dans Sex and the City, Ringer ou encore The Big Bang Theory. Elle a également monté son entreprise Foodstirs, une marque qui aide à cuisiner des plats maison loin de la junkfood.

Dans sa vie personnelle, elle est mariée à l’acteur Freddie Prinze Jr qu’elle a rencontré sur le tournage de Souviens-toi l’été dernier 1 avec qui elle a eu deux enfants : Charlotte Grace et Rocky James. Une histoire d’amour qui dure depuis plus de vingt ans !

Sur sa page Instagram, elle partage son quotidien, mais aussi des partenariats publicitaires, des vidéos très drôles avec Shannen Doherty, (Prue dans Charmed) et des photos de sa vie de tous les jours.

Alyson Hannigan – Willow Rosenberg

Willow était mon personnage préféré dans la série. D’abord ado renfermée et timide, elle devient de plus en plus puissante, défonce tout avec ses pouvoirs magiques, est méga-intelligente, dévoile son homosexualité et vit une histoire d’amour absolument géniale mais tragique avec Tara… Bref, c’était mon role model.

Concernant Alyson Hannigan, celle qui l’interprète, sa carrière a été (et continue d’être) riche. On se souvient toutes ou presque de son rôle dans la saga American Pie, mais aussi de son personnage de Lily Aldrin dans la série iconique How I Met Your Mother, jusqu’en 2014.

Côté perso, elle est mariée depuis 17 ans avec Alexis Denisof qui, fun fact, interprétait Wesley Wyndam-Pryce dans Buffy contre les Vampires. Ils ont eu deux enfants ensemble : Satyana Marie et Keeva Jane.

Nicholas Brendon – Alexander Harris

Celui qui interprétait « Xander » (ou Alex, pour la VF) semble ne pas avoir lâché la vie culturelle. Après Buffy, il a eu un rôle récurrent dans Esprits Criminels mais aussi fait des apparitions dans quelques épisodes de Private Practice.

Il a également eu un rôle principal dans la série Faking It de Carter Covington, et sera bientôt à l’affiche de The Nanny , Redwood, Dark / Web et Tics. Il se démarque en étant également auteur, peintre et photographe. Un vrai touche-à-tout !

D’un point de vue perso, il a un frère jumeau Kelly (qu’on a pu voir dans l’épisode « The Replacement » dans Buffy), a eu quelques problèmes avec l’alcool et a été marié quelques années avec l’actrice Tressa DiFiglia, avant de divorcer en 2006.

Anthony Stewart Head – Rupert Giles

Oui bon, alors là, je vais vous faire une révélation : Giles était mon gros crush quand j’étais adolescente. Oui, je sais, j’avais quelques daddy issues à régler.

Mais bon, là n’est pas le sujet. Quelle a donc été la carrière d’Anthony Stewart Head ? Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle a été assez riche.

Même s’il n’a pas eu de rôles aussi pérennes que dans Buffy contre les Vampires, on a pu le voir dans plusieurs films comme Sweeney Todd : Le Diabolique Barbier de Fleet Street, La Dame de fer, Ghost Rider 2 : L’Esprit de vengeance ou encore Percy Jackson : La Mer des Monstres.

Côté séries, il a fait des apparitions dans Doctor Who, Merlin ou Jack Ryan, et il devrait être très prochainement dans une série Netflix intitulée Intimidation.

Mais Anthony (oui je l’appelle Anthony, mon crush est visiblement toujours bien présent) n’est pas seulement acteur, c’est aussi un chanteur à la voix chaude et rauque.

Il a d’ailleurs enregistré un album nommé Music for Elevators avec notamment Amber Benson, aka l’interprète de Tara dans Buffy. Je ne sais pas vous, mais moi je me souviens très très bien de leur duo dans le fameux épisode musical « Once More, with Feeling » :

D’un point de vue perso, il est en couple avec Sarah Fisher avec qui il a eu deux filles à la fin des années 80 : Emily et Daisy.

Petit fun fact : la maison dans laquelle il vit en Angleterre a servi de lieu de tournage pour quelques scènes de la saison 7 de Buffy.

James Marsters – Spike

Spike, celui qui se la pétait grave parce qu’il avait tué deux tueuses, a incarné le typique anti-héros dans les dernières saisons de Buffy.

Après la fin de la série, il ne décroche pas encore vraiment de son rôle puisqu’il continue à jouer Spike dans le spin-off Angel aux côtés de David Boreanaz. Il a également montré sa tête dans quatorze épisodes de Smallville et a aussi eu un petit rôle secondaire dans le larmoyant film P.S. I Love You. Tout comme Anthony Stewart Head, il pousse également la chansonnette avec son groupe Ghost of the Robot. Au fait, vous vous souveniez de sa chanson dans l’épisode musical « Once More, with Feeling » ?

Côté perso, il est père de Sullivan né en 1996 qu’il a eu avec son ex-femme Liane Davidson. Il s’est ensuite remarié en 2011 avec Patricia Jasmin Rahman.

Michelle Trachtenberg – Dawn Summers

Débarquée un peu plus tard que le reste du cast dans la série, Michelle Trachtenberg a interprété le rôle de la petite sœur de Buffy (qui en fait était une clé, mais qui n’ouvrait pas de porte, mais un autre univers, bref).

Après Buffy, Michelle s’est essayée au thriller psychologique avec Mysterious Skin où l’on retrouve aussi Joseph Gordon-Levitt, mais elle restera pas mal dans l’univers des séries avec des apparitions dans Six feet under, Dr House, Esprits Criminels, Sleepy Hollow…

Le show qui continuera de la révéler est bien évidemment Gossip Girl, où elle interprètera le personnage emblématique de Georgina Sparks pendant de nombreuses saisons, plus ou moins ponctuellement.

Côté perso, elle reste très discrète sur sa vie privée.

David Boreanaz – Angel

Le petit dernier pour finir, avec le personnage que j’ai le plus détesté, tout personnellement. Oui je sais, c’était LE beau mec, LE perso romantico-torturé, l’amoureux transi, tout ce que vous voulez. De mon côté, je trouvais qu’il avait le charisme d’une huître pas très fraîche une veille de Noël.

Mais mon appréciation toute biaisée ne définit pas l’acteur qu’il est, me direz-vous. D’ailleurs en parlant d’acteur, il a fait quoi après Buffy ? Bah il a tout d’abord joué dans le spin-off sobrement intitulé Angel pendant quelques années. Ensuite, on le retrouve dans le rôle de l’agent spécial Seeley Booth dans la série Bones aux côtés d’Emily Deschanel, mais aussi dans la série Sleepy Hollow.

Il a fait quelques apparitions au cinéma dans Mortelle Saint-Valentin ou Autour de Lucy, mais le succès ne sera pas franchement là. Une première fois divorcé, il se remarie en 2001 à Jaime Bergman avec qui il a eu deux enfants : Jaden Rayne et Bella Bardot Vita.

