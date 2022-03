Quelle mère barrée de Desperate Housewives êtes-vous ?

On voudrait être Gabrielle Solis mais en fait on est Susan Mayer. Enfin, ça, c’est mon cas… Et vous, quelle Desperate Housewife êtes-vous ?

Série emblématique de la pop culture, « Despe » (pour les intimes) est à la fois addictive et si looooongue — 8 saisons tout de même. Les rebondissements à répétition en font tout le sel et on ne peut que s’attacher à ces personnages principaux. Presque toutes mères. Mais laquelle de ces femmes êtes-vous ?

On vous a concocté un petit test qui vous permettra de savoir ENFIN quelle mère de Desperate Housewives vous êtes !

C’est la kermesse de l’école d'un de vos petits loulous Vous vous organisez bien à l’avance pour préparer les meilleurs gâteaux. Le cheesecake, c'est votre spécialité Vous vous organisez bien à l’avance pour préparer les meilleurs gâteaux. Le cheesecake, c'est votre spécialité Vous n’avez pas eu le temps de préparer quelque chose, et le jour J, vous vous retrouvez comme une quiche et culpabilisez Vous n’avez pas eu le temps de préparer quelque chose, et le jour J, vous vous retrouvez comme une quiche et culpabilisez Mmmh, pas fan de cuisine, vous demandez à votre mari, votre belle-mère ou votre cuisiner de faire un petit quelque chose Mmmh, pas fan de cuisine, vous demandez à votre mari, votre belle-mère ou votre cuisiner de faire un petit quelque chose Le co-parent va s’en occuper, vous avez d'autres choses à faire... Le co-parent va s’en occuper, vous avez d'autres choses à faire... Correct ! Faux ! Continuer >> C’est les 8 ans de votre fille Vous oubliez, bah oui, trop de choses à penser, la petite en fait un drame et fugue Vous oubliez, bah oui, trop de choses à penser, la petite en fait un drame et fugue Vous organisez une grosse fête, tout est millimétré, et le gâteau d’anniv délicieux Vous organisez une grosse fête, tout est millimétré, et le gâteau d’anniv délicieux Et alors ? Et alors ? Pourquoi pas faire un truc sympa, un peu de pâte à sel par exemple Pourquoi pas faire un truc sympa, un peu de pâte à sel par exemple Correct ! Faux ! Continuer >> Votre mec ou meuf vous demande si vous seriez pas chaude pour un nouvel enfant ? Encore un ? Encore un ? Ho non, pas ça Ho non, pas ça Mmmh pourquoi pas, mais il faut s’organiser dès maintenant alors Mmmh pourquoi pas, mais il faut s’organiser dès maintenant alors Jamais, tu m’entends, jamais Jamais, tu m’entends, jamais En vrai, j'attends que ça En vrai, j'attends que ça Correct ! Faux ! Continuer >> Vous gardez les enfants d’une amie, pour passer le temps, que faites-vous ? Vous buvez quelques verres de vin et vous endormez (oupsie) Vous buvez quelques verres de vin et vous endormez (oupsie) Vous flirtez avec le jardinier, ça va, les enfants c'est chiant aussi... Vous flirtez avec le jardinier, ça va, les enfants c'est chiant aussi... Vous les faites dessiner, car l’art, c’est votre truc Vous les faites dessiner, car l’art, c’est votre truc Atelier pâtisseries ! Et si on faisait des cookies ? Atelier pâtisseries ! Et si on faisait des cookies ? Correct ! Faux ! Continuer >> Vous avez envie d’apprendre quelles valeurs à vos enfants ? Propreté, amour et discipline Propreté, amour et discipline Partage, calme, et humour Partage, calme, et humour Créativité, authenticité et entraide Créativité, authenticité et entraide Ambition, réussite et effort Ambition, réussite et effort Bah rien, pas trop envie de les éduquer Bah rien, pas trop envie de les éduquer Correct ! Faux ! Continuer >> Pour un dimanche pépouze à la maison en famille, vous vous habillez comment ? Maillot de bain, il fait chaud, faut être à l'aise Maillot de bain, il fait chaud, faut être à l'aise Jogging et pantoufles : meilleur combo Jogging et pantoufles : meilleur combo Un ensemble griffé, la classe à tout moment Un ensemble griffé, la classe à tout moment Jean, baskets, comme tous les jours Jean, baskets, comme tous les jours Correct ! Faux ! Continuer >> Partagez le quiz pour voir vos résultats ! Partager sur Facebook Inscrivez-vous pour voir vos résultats Voir mes résultats Quelle mère de Desperate Housewives êtes-vous ? Vous êtes %%personality%%. %%description%% Mais vous êtes aussi %%personality%% %%description%% Partager sur Facebook Partager sur Twitter Chargement...

À lire aussi : TEST – Quelle expression de daron êtes-vous ?