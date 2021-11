Voilà 5 astuces de grand-mère qui vont changer votre quotidien pour trois fois rien

On ne comprend pas toujours ce qui fait que ça marche… mais ça marche ! Il suffit d’un petit rien pour rattraper un objet abîmé ou rehausser le goût de notre breuvage préféré. Découvrez nos astuces de grand-mère testées et approuvées, à réaliser avec trois fois rien !

Article initialement publié le 18 mai 2015.

En cuisine, en mode ou en beauté, il existe des astuces de grands-mères vraiment efficaces et faciles à réaliser au quotidien. Parfois on se demande même pourquoi continuer à acheter des produits du commerce quand on peut se débrouiller avec ce qu’on a à la maison.

Du système D au grand classique, je vous fais découvrir quelques trucs qui ne m’ont pas été révélés par ma grand-mère… mais qui auraient pu l’être.

Le soda pour flanquer une dérouillée à vos bijoux

L’inconvénient avec les bijoux fantaisies, c’est qu’au bout de deux mois à peine, ils deviennent tout rouillés. Ne les jetez pas, il y a une solution ! (Ceci ressemble à une annonce ridicule du télé-achat, je le concède.)

Plongez vos bijoux dans du soda (moi je n’utilise que du Coca)

Laissez-les mariner pendant une semaine. Retirez-les et passez-les sous l’eau chaude pour retirer le sucre collant.

Vous verrez qu’avec cette astuce, vos bijoux ne seront plus du tout rouillés ! Vous me direz que nos grand-mères ne connaissaient pas toutes le Coca et que l’appellation « astuce de grand-mère » ne s’applique donc pas forcément ici… certes, mais c’est quand même vachement efficace donc ça va (et puis ça commence à faire un moment qu’on sirote des bulles sucrées).

Des collants glacés mais infilables

« Tu manges des collants ? »

Voila la sempiternelle blague de mes amis venant voler mes Danette au chocolat le week-end. Je n’ai pas appris cette astuce de ma grand-mère mais de Mac Lesggy, un soir où je regardais E=M6 : pour éviter de filer vos collants… laissez-les reposer toute la nuit dans votre réfrigérateur.

Au début, je n’y croyais pas vraiment : quelle ne fut pas ma surprise en constatant que mes collants ne se filent jamais, au grand jamais, quand j’utilise cette méthode. Le seul inconvénient sont les frissons qui vous traversent le corps quand vous enfilez vos dessous juste après les avoir sortis du réfrigérateur !

Cottonbro via Pexels

Le bâton de cannelle pour transformer son thé

J’adore le goût de la cannelle. C’est pourquoi j’en ajoute dans tous mes plats. Je l’utilise pour saupoudrer mes tartes et même mes plats salés comme le poulet ! Étant aussi une grande buveuse de thé, j’avais tendance à acheter du thé à la cannelle de marques différentes… Au final, je ne finissais jamais le paquet car ils avaient tous un goût que je trouvais trop industriel.

J’ai ensuite essayé de saupoudrer mon thé avec de la cannelle en poudre : horreur ! Je me retrouvais à tousser et le résultat n’était pas vraiment du meilleur goût.

J’ai fini par trouver l’astuce de grand-mère efficace qui me permettait d’obtenir une saveur très parfumée :

Procurez-vous du thé en grande surface (pour ma part, j’utilise du thé vert)

Utilisez un bâton de cannelle pour mélanger votre thé au lieu d’utiliser une cuillère

Juste le temps que le sucre fonde, votre thé aura pris le goût délicieux de la cannelle !

Ngo Trong An via Pexels

Le gingembre pour attendrir la viande

J’ai déjà cuisiné des viandes qui, après cuisson, étaient vraiment dures ou élastiques… Si comme moi, vous tenez à garder toutes vos dents, il existe une astuce de grand-mère efficace pour rendre la viande plus tendre et fondante.

Découpez votre viande en morceaux (pas trop gros de préférence)

Ajoutez les épices que vous souhaitez

Râpez une racine de gingembre et mélangez cette mixture à votre viande

Laissez mariner dans votre réfrigérateur pendant 24 heures

Peu importe la méthode de cuisson que vous adopterez, votre viande sera vraiment beaucoup plus tendre une fois cuisinée !

Du miel pour avoir bonne mine

Le miel est vraiment efficace contre mes boutons et mes taches d’acné. Il est reconnu comme un puissant antiseptique : il aide les cellules à se régénérer et empêche la propagation des bactéries. Je l’utilise en masque une fois par semaine.

Il suffit de laisse poser une dizaine de minutes et de bien rincer à l’eau tiède ou chaude en faisant attention à ne pas coller vos cheveux avec le miel !

Et vous, quelles sont vos meilleures recettes ou astuces de grand-mère ?

