Le Festival Pop & Psy veut dédramatiser la santé mentale, ce week-end à Paris

Le week-end du 7 au 9 octobre 2022 se tient au Ground Control à Paris le festival Pop & Psy pour ouvrir les conversations autour de la santé mentale, et en déstigmatiser les enjeux, par des tables-rondes-concerts, DJ sets, expos et ateliers.

Autant oser dire qu’on a chopé la grippe, la gastro ou même qu’on s’est cassé la jambe à ses collègues de fac ou de bureau fait peur à peu de monde, autant annoncé qu’on souffre ou qu’on a souffert de santé mentale peut être difficile à assumer. La faute à beaucoup de méconnaissance sur les troubles psychiques qui nourrit leur stigmatisation dans nos sociétés occidentales. Contre cela, des initiatives grand public se multiplient pour mieux informer, éduquer, et donc contribuer à déstigmatiser ces questions. À l’instar du Festival Pop & Psy qui se tient du 7 au 9 octobe 2022 au Ground Control à Paris.

Le Festival Pop & Psy, du 7 au 9 octobre au Ground Control

Ce festival a été co-fondé par le psychiatre Jean-Victor Blanc, déjà auteur de Addicts : Comprendre les nouvelles addictions et s’en libérer, ainsi que Pop & Psy – Comment la pop culture nous aide à comprendre les troubles psychiques. Au programme de cet événement : plusieurs talks et tables-rondes (sur les addictions, le futur de la santé mentale, la mélancolie délirante, le coming out, l’éco-anxiété, les traumatismes, ou encore la schizophrénie), mais aussi un numéro de cabaret d’artistes de Madame Arthur, un DJ Set de Barbara Butch, ou encore du yoga, histoire d’aligner corps et esprit.

La programmation du festival Pop & Psy.

Le but de ce festival ? Utiliser la pop culture pour incarner ce sujet si incompris, avec un ton léger et inclusif pour en dédramatiser les enjeux, et présenter des rôles modèles comme source d’optimisme. Car cela nous concerne toutes et tous. Ce sont donc trois jours pour parler de santé mentale autrement qui s’annoncent passionnants !

Festival Pop & Psy, du 7 au 9 octobre 2022, à partir de midi, au Ground Control : 81 Rue du Charolais, 75012 Paris.

Crédit photo de Une : Pop & Psy