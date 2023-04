Un tiers de l’eau potable française est contaminée par un pesticide

Le chlorothalonil, pourtant interdit depuis 2020, a été détecté dans de nombreux échantillons d’eau entre 2020 et 2022.

Elle a beau être potable, l’eau du robinet est en réalité pas si pure. Jeudi 6 avril, l’Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail) a publié un rapport alarmant : 34% de l’eau du robinet en France était polluée ces dernières années. Ce qui équivaut à un tiers de l’eau potable française.

L’eau en France, contaminée par un fongicide ?

Entre 2020 et 2022, sur tout le territoire français y compris dans les départements d’Outre-Mer, l’eau a été contaminée par un fongicide (pesticide qui s’attaque spécifiquement aux champignons).

Ces substances sont des métabolites de chlorothalonil R471811. Il s’agit de composants issus de la dégradation d’une molécule, anciennement utilisée dans la composition de pesticides à destination des cultures de céréales, de légumes et de vignes.

Avec la pluie, elles se retrouvaient dans les eaux souterraines. Et bien qu’interdites depuis 2020, l’Anses révèle qu’il en persistait des traces après cette date dans notre eau potable.

« Sur les 157 composés recherchés, 89 ont été quantifiés au moins une fois en eau brute et 77 en eau traitée », indique l’Anses. Et dans tous ces échantillons, le métabolite du chlorothalonil est présent « dans plus d’un prélèvement sur deux », ce qui conduit à des dépassements de la limite de qualité (0,1 µg/litre) « dans plus d’un prélèvement sur trois ».

Des probables effets néfastes

En 2019, la Commission européenne n’avait pas renouvelé l’autorisation du chlorothalonil, et la France avait accordé un délai de grâce jusqu’en mai 2020 pour écouler les stocks du produit. Selon la Commission, il est « impossible à ce jour d’établir que la présence de métabolites du chlorothalonil dans les eaux souterraines n’aura pas d’effets nocifs sur la santé humaine ».

Le 15 février dernier, l’Anses avait déjà annoncé vouloir interdire les principaux usages de cette molécule, dont les dérivés chimiques ont été détectés au-delà des limites autorisées dans des eaux souterraines.