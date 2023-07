Les révoltes urbaines s’enchaînent ? Le gouvernement prolonge les soldes

Suite à la mort de Nahel, des violences urbaines ont éclaté dans plusieurs villes, touchant parfois grands et petits commerces. Pour les aider à se relancer, la ministre déléguée chargée notamment des Petites et Moyennes Entreprise, Olivia Grégoire, vient d’annoncer la prolongation des soldes.

« À la demande des commerçants, nous allons prolonger d’une semaine les soldes, jusqu’au 1er août », a indiqué le 5 juillet 2023 Olivia Grégoire, la ministre déléguée chargée notamment des Petites et Moyennes Entreprise, sur France 2 dans l’émission « Télématin ». Normalement, cette période de promotion hautement encadrée aurait dû se terminer le 25 juillet 2023. Mais elle a été prolongée suite aux révoltes urbaines suscitées par le meurtre de Nahel Merzouk le 27 juin 2023 par un policier (désormais millionnaire grâce à une cagnotte lancée par le zemmouriste Jean Messiah…).

Le gouvernement prolonge les soldes pour compenser les révoltes urbaines

À la demande des commerçants, nous prenons avec @BrunoLeMaire deux mesures pour soutenir le retour dans les magasins :



👉🏼Ouverture exceptionnelle des commerces ce dimanche organisée par les Préfets



👉🏼Prolongement d’une semaine des soldes jusqu’au 1er août pic.twitter.com/MwE6MznXdn — Olivia Gregoire (@oliviagregoire) July 5, 2023

« Les préfets vont recevoir une instruction pour que tous les commerçants qui souhaitent ouvrir le dimanche puissent le faire pour se rattraper du week-end passé », a ajouté Olivia Grégoire, car le premier week-end de révolte (les 1er et 2 juillet) correspondait aussi au premier des soldes d’été. Citée par Le Figaro, l’Alliance du Commerce (organisation qui regroupe trois fédérations de commerçants) déplore en effet des pertes importantes de chiffres d’affaires à travers la France. Sans compter les dégâts matériels : seul un commerce sur deux serait assuré contre de telles pertes. On peut à la fois s’insurger contre les violences policières et manifester, à la fois regretter les casses et pillages qui pénalisent de nombreuses familles directement et indirectement (via la fin des bus et tramways dès 21h en région parisienne par exemple).

À lire aussi : Cinq chiffres pour saisir la réalité derrière les violences policières

Alors que les dégâts matériels sont sur toutes les lèvres du gouvernement, notons que depuis la mort de l’adolescent de 17 ans à Nanterre, 3 486 personnes ont été interpellées et 374 ont été jugées en comparution immédiate. Ce 5 juillet, le parquet a aussi confirmé la mort d’un homme de 27 ans dans la nuit du 1er au 2 juillet, suite à un « choc violent au niveau du thorax causé par le tir d’un projectile de « type Flash-Ball »», comme le relaie Libération. Mais shopping must go on…

Vous aimez nos articles ? Vous adorerez nos newsletters ! Abonnez-vous gratuitement sur cette page.