Amazon, Leboncoin, Vinted ou Shein : devinez quel est l’eshop le plus visité en France

D’après le dernier baromètre de l’audience du e-commerce établi par la Fevad (le syndicat français du secteur), Amazon est la première destination du shopping en ligne des Françaises et Français, suivie par Leboncoin, Cdiscount, puis Vinted. On trouve aussi AliExpress, Shein, Veepee ou encore Décathlon dans le top 20.

Vous pensez souvent aux moyens de réduire votre consommation, y compris de vêtements ? Eh bien, vous représentez peut-être une minorité de personnes si l’on en croit le classement des sites de shopping et applications les plus visités en France lors du premier trimestre 2023, établi par la Fédération du e-commerce et de la vente à distance (Fevad).

Ce syndicat professionnel français, créé en 1957 et qui regroupe plus de 500 entreprises ayant une activité de vente à distance, vient de publier son baromètre de l’audience du e-commerce de ce premier quart de l’année, le 8 juin 2023.

Amazon, Leboncoin et Vinted dans le top 5 des eshops les plus visités en France

Le top 5 est occupé par Amazon, Leboncoin, Cdiscount, Vinted, puis E.Leclerc. Et on peut au moins se réjouir d’y trouver deux plateformes de seconde main. On trouve également AliExpress à la 9e place, Shein à la 11e, Veepee à la 16e, ou encore Decathlon à la 17e, signe que les Françaises et Français se passionnent toujours ajout pour le secteur de l’habillement du textile, plus à l’affût du moindre coût que de l’éthique derrière l’étiquette. Et vu la violence de l’inflation, on peut aussi les comprendre.

Ce rapport relève également une nouvelle accélération des ventes du secteur transport–tourisme–loisirs, déjà en forte croissance en 2022. Signe que les restrictions liées à la pandémie commencent à paraître loin derrière nous (mais l’urgence écologique, elle, s’aggrave de jour en jour).

Le shopping en ligne a donc de beau jour devant lui en France, selon la Fevad, qui note également :

« En moyenne, 47,8 millions d’internautes (75% des Français) ont consulté, chaque mois, au moins un des sites et/ou applications du Top 20 soit près de 200 000 de plus qu’au trimestre précédent. »

