Réduire son budget shopping en 2023, c’est l’intention de 80 % des Français

Une étude vient de mesurer que 80 % des Français souhaitent dépenser moins dans l’habillement. Une bonne nouvelle pour leur porte-monnaie et la planète. La France et l’Allemagne seraient même les seuls pays riches où les plus aisés veulent consommer moins.

Certaines personnes prennent comme bonne résolution de se mettre au sport ou d’arrêter de fumer. D’autres décident de cesser de faire du shopping.

80 % des Français veulent réduire leur budget vêtements pour 2023

Comme le rapporte le média spécialisé Fashion Network, une étude menée par le cabinet de conseil Wavestone a sondé les Français et Françaises : 80 % d’entre eux souhaitent réduire leur consommation dans le secteur de l’habillement ! Une bonne nouvelle pour leur porte-monnaie et la planète ! Le budget le plus épargné serait celui de l’alimentation, que 67 % des gourmets tricolores souhaitent également diminuer.

L’étude note également que, avec l’Allemagne, la France est le seul pays où les plus riches n’envisagent pas de consommer plus. Globalement, 75% des Hexagonaux affirment vouloir diminuer leurs achats en 2023, tous secteurs confondus. C’est 7 points de plus que la moyenne établie en prenant en compte la France, l’Allemagne, le Royaume-Uni, les États-Unis et la Chine. Vous avez dit inflation, crise sanitaire, sociale, et politique ?

