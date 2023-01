Les Finlandais, élus consommateurs les plus responsables d’Europe, c’est officiel

Le site britannique Savoo.co.uk a classé les pays d’Europe aux habitudes de consommation les plus responsables. Si la France n’apparaît même pas dans le top 10, la Finlande, le Danemark et la Slovénie forment le podium de tête.

S’habiller responsable veut tout et rien dire. Mais on peut au moins s’accorder sur le fait qu’acheter le moins de vêtements possible, et plutôt de seconde main quand il le faut, éviter de jeter et privilégier le recyclage constituent des facteurs décisifs en la matière.

Le site britannique de réductions Savoo.co.uk a classé les différents pays européens en fonction des habitudes d’achat de leurs habitants pour savoir qui étaient les plus responsables. Il a mesuré par rapport à 17 objectifs de développement durable (ODD) fixés par les Nations Unies, mais aussi le taux de recyclage, la quantité de déchets textiles et ménagers, l’empreinte de la consommation alimentaire, ou encore la densité de boutiques de seconde main et de friperies.

Classement des pays d’Europe aux habitudes de consommation les plus responsables

Finlande

Danemark

Slovénie

Autriche

Suède

Royaume-Uni

Pays-Bas

Belgique

Espagne

Allemagne

Si la Finlande arrive en tête, c’est parce qu’elle se situe première au classement du rapport de développement durable des 193 États membres de l’ONU, avec un score de 86,51 sur 100, rapporte Savoo. Le pays a réduit son empreinte de consommation de 20,37 % entre 2010 et 2020, soit la quatrième plus forte réduction après l’Italie (26,03 %), la Suède (21,99 %) et la Grèce (20,75 %). Là où la Finlande pourrait s’améliorer, c’est dans sa densité de boutiques de seconde main et friperies. Mais ce n’est pas la France qui lui jettera la pierre, puisqu’elle n’apparaît même pas dans ce top 10…

