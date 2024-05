Pourquoi vous ne devriez pas utiliser la turbulette offerte à la maternité

Remises aux parents à la maternité dans le sac des « 1 000 premiers jours », ces gigoteuses ou turbulettes présenteraient un risque d’étouffement en raison d’un défaut de fabrication, alerte l’Agence régionale de santé (ARS) de l’Aude.

C’est la hantise de tous les parents : que leur bébé ne puisse plus respirer en raison d’un couchage inadéquat ou de l’ingestion d’un petit élément.

Ce risque, loin d’être négligeable, est d’autant plus intolérable lorsqu’il provient d’un objet offert à la maternité, et qui est donc censé garantir la sécurité des nouveaux-nés. A fortiori lorsqu’il est fourni à tous les nouveaux parents par le gouvernement. Cet objet dangereux n’est autre que la gigoteuse (aussi appelée turbulette) faisant partie du sac des « 1 000 premiers jours ».

Depuis mars 2022 en effet, quelques 260 maternités, réparties sur tout le territoire métropolitain, procurent aux nouveaux parents ce kit « de bienvenue dans la parentalité » composé de six objets du quotidien comme un savon, un bavoir, un album jeunesse ou encore une crème hydratante.

Des kits distribués dans toute la France jusqu’à octobre 2023

Sauf que selon l’Agence régionale de santé de l’Aude (ARS) et le centre hospitalier de Narbonne (Aude), il existe un défaut de fabrication sur la turbulette gracieusement offerte. « Faisant suite à une alerte de l’ARS concernant un défaut sur certaines gigoteuses offertes avec les sacs de bienvenue 1 000 premiers jours, la maternité du Centre Hospitalier demande à toutes les familles qui ont été destinataires de ce sac, dont le bouton-pression de certaines turbulettes blanches présente un risque de détachement, de ne plus utiliser ce produit », écrit la maternité dans un post sur les réseaux sociaux, qui précise que les turbulettes « ont un défaut de fabrication au niveau des boutons cousus sur l’épaule. Ils peuvent se détacher, les bébés pourraient ainsi en avaler un et s’étouffer ».

Selon l’ARS de l’Aude, seuls les sacs distribués dans toutes les maternités jusqu’à octobre 2023 sont concernés. Une carte réalisée par le ministère du Travail et présente ci-dessous recense tous les établissements ayant fourni les turbulettes aux parents.

De son côté, le centre hospitalier de Narbonne a présenté ses excuses aux parents concernés. Ils sont joignables pour répondre à leurs questions à l’adresse mail suivante : [email protected].

