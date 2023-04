Voici l’objet que vous ne devriez pas acheter à votre enfant pour sa sécurité, d’après une criminologue

Ils sont mignons, colorés, de toutes les formes, de toutes les tailles, mais un petit détail imprimé dessus peut malheureusement fournir une porte d’entrée aux pédocriminels.

Vous en avez sûrement vu un peu partout, et peut-être même que vous en avez acheté un pour votre enfant ou pour celui de l’un de vos proches. Des jolis sacs à dos, avec le prénom de l’enfant brodé ou imprimé dessus, pour le personnaliser.

C’est vrai que c’est mignon, mais c’est malheureusement aussi un détail qui peut être considéré comme une ouverture pour une personne mal, très mal intentionnée, comme l’explique Dannah Eve, experte en criminologie, dans une vidéo TikTok.

Les sacs à dos personnalisés au prénom de l’enfant, un objet à bannir ?

On peut penser qu’il ne faut pas vivre dans l’angoisse permanente d’un drame, et que la peur n’évite pas le danger. Néanmoins, il existe des techniques pour limiter les catastrophes, et c’est le cas ici. Sans virer non plus dans la psychose, Dannah Eve donne un conseil facilement applicable par les parents, pour éviter un danger, celui de ne pas afficher leur prénom de façon bien visible sur un objet qu’ils portent, comme un sac brodé par exemple :

L’experte en criminologie explique, au sujet des enfants qui ont des sacs à dos personnalisés : « Quand ils sont de tout petits bébés, cela ne s’applique pas vraiment parce que vous êtes avec eux et qu’ils sont très probablement dans vos bras. Mais si votre enfant est en âge d’aller à l’école et qu’il marche seul pour s’y rendre, un sac à dos avec son prénom ou des vêtements avec son prénom d’écrit peut malheureusement le mettre dans une situation dangereuse. »

Dannah Eve développe son propos : « Les prédateurs ne se présentent pas comme ces personnes monstrueuses, ils se présentent comme de véritables bonnes personnes. Ils sont très forts pour attirer votre enfant vers eux. Avouons-le, à la seconde où quelqu’un prononce le prénom d’un enfant et qu’il se retourne, cette personne a automatiquement le dessus. Ils peuvent faire croire à cet enfant qu’ils le connaissent ou qu’ils connaissent ses parents. »

En effet, si les tout-petits sont moins concernés puisqu’il y a moins de risque qu’ils échappent à la surveillance de leur parent et qu’ils se retrouvent face à une personne étrangère, ce n’est pas le cas de certains enfants plus grands qui peuvent se rendre d’un point A à un point B seuls, même sur une courte distance.

Avoir un sac avec leur prénom écrit dessus peut être une porte d’entrée pour un pédocriminel. Ces derniers, adeptes de la manipulation, peuvent y voir un outil facilitant la communication avec un enfant, pour lui faire baisser sa garde et le mettre en confiance.

Alors en dehors des recommandations d’usage que l’on peut faire auprès de nos enfants, comme de ne pas parler aux inconnus, de ne pas monter dans une voiture étrangère ou de ne pas hésiter à crier à l’aide si un danger se présente, il peut être également judicieux de ne pas investir dans des sacs à dos qui donnent une information capitale et majeure sur l’enfant.