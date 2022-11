Pédocriminalité : 48 hommes ont été arrêtés lors d’une interpellation massive

Sur l’ensemble des personnes interpellées les 15 et 16 novembre, tous sont des hommes. Parmi eux, des élus locaux et des fonctionnaires de l’Éducation nationale.

C’est ce qu’on appelle un gros coup de filet. France Info a révélé que les 15 et 16 novembre principalement, 48 personnes ont été interpellées par les forces de police. Elles sont accusées d’avoir « téléchargé et consulté des images et vidéos pédopornographiques de façon massive » ». Pour certaines, le contenu est « particulièrement violent ».

Ces arrestations simultanées ont eu lieu dans le cadre d’une opération coordonnée par l’Office centrale de répression des violences aux personnes (OCRVP). Toutes les personnes interpellées sont actuellement en garde à vue dans les locaux de la police judiciaire, qui cherche à déterminer si certaines sont allées plus loin que la consultation d’images et de vidéos. En effet, s’il y a eu passage à l’acte, elles pourraient être visées par des poursuites pour pédocriminalité. Des « collectionneurs », qui conservent sur leur ordinateur des centaines, parfois des milliers de contenus pédopornographiques, ont déjà été identifiés.

Des pédocriminels de 26 à 79 ans

Sur les 48 personnes arrêtées, toutes sont des hommes, principalement âgés d’une quarantaine d’années. Le plus jeune a 26 ans et le plus âgé 79 ans. Leurs profils sont très variés, certains sont ouvriers, d’autres cadres, d’autres encore sont retraités. Des travailleurs de l’aide sociale à l’enfance et des familles d’accueil, mais aussi des élus locaux et des fonctionnaires de l’Éducation Nationale font même partie du lot. Parmi eux, un maire d’une commune en Côte-d’Or, dont l’identité est pour le moment inconnue.

