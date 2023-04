Au Québec, la droite réac s’en prend aux drag queens

« La place des drag queens, c’est dans les cabarets, pas dans les bibliothèques ». Le 2 avril, se tenait au Québec, une manifestation contre Barbada, célèbre drag queen canadienne, qui lit depuis 2016 des histoires aux enfants des écoles de la province. Alors qu’elle devait animer une nouvelle « heure du conte » dans la ville de Sainte-Catherine, Barbada a dû se produire dans un lieu tenu secret, par mesure de sécurité. Deux semaines plus tard, le chef du Parti conservateur canadien (qui ne compte aucun élu à l’Assemblée nationale) vient de déposer une pétition pour réclamer que soient suspendus les financements à destination des activités animées par les drag queens à l’école et dans les bibliothèques municipales.

Pour nos confrères de Radio-Canada, cela ne fait aucun doute : la haine anti-drag a été directement importée de leurs voisins états-uniens, dont l’actualité ces derniers mois a été émaillée de nombreuses mesures restrictives à l’égard des drag queens et kings. Le média évoque une guerre culturelle :

« D’un côté, on a les valeurs progressistes de diversité, d’inclusion, de tolérance. De l’autre, on a des valeurs plus conservatrices, qui considèrent que le progressisme va trop loin. On constate une espèce de mouvement de ressac par rapport à toutes les évolutions sociales des dernières années, et je pense que le mouvement de protestation contre les drag queens, là, s’inscrit dans ce phénomène plus large. »

Frédérick Nadeau, chercheur au CEFIR, cité par Radio-Canada