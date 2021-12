Zoom sur la Cica-crème, ce produit SOS pour les peaux en quête de réconfort

Lorsque la peau est en crise, on peut compter sur les vertus réparatrices et cicatrisantes de la Cica-crème. Focus sur ce produit qu’il fait bon avoir dans sa salle de bains.

Après une agression extérieure prolongée (vent, froid, exposition aux UV etc.), un peeling réalisé chez un dermatologue ou même un tatouage, l’épiderme peut montrer des signes de souffrance sous la forme de rougeurs, de dartres et de zones de desquamation.

Pour l’apaiser et lui permettre de se régénérer dans les meilleures conditions, on peut compter sur un soin expert : la Cica-crème. Zoom sur ce produit multiusage qui fait des merveilles sur les peaux sensibilisées.

Qu’est-ce qu’une Cica-crème et à quoi ça sert ?

Avec sa texture « doudou », la Cica-crème ressemble à n’importe quel soin hydratant riche pour le visage. Mais comme dirait Christina Milian, « never judge a book by its cover » : elle est bien plus que ça !

Sébastien Dirou, responsable Éducation chez Kiehl’s, explique à Madmoizelle :

« Ce qui différencie la Cica-crème d’un soin hydratant classique, ce sont deux ingrédients : la Centella asiatica et la provitamine B5. Le premier est utilisé pour ses vertus cicatrisantes et apaisantes, et le second pour ses propriétés émollientes, assouplissantes et réparatrices. »

La Centella asiatica, aussi appelée « herbe du tigre » de par la propension de ces félins à se rouler dans la plante lorsqu’ils sont blessés, est utilisée depuis plusieurs centaines d’années en médecine traditionnelle pour ses capacités à réduire l’inflammation de la peau et à accélérer la cicatrisation des plaies. Elle aide aussi à stimuler la production de collagène, une protéine indispensable à l’élasticité de la peau.

Quant à la provitamine B5, qu’on retrouve sous le nom de PANTHENOL dans les listes INCI, il s’agit d’un agent d’entretien de la peau qui aide à réparer la barrière cutanée et qui améliore la cicatrisation en stimulant la prolifération des fibroblastes, ces cellules qui assurent la souplesse du derme. À l’instar de la Centella asiatica, elle est anti-inflammatoire, une qualité qui n’est jamais pour déplaire aux peaux malmenées.

« Même s’il existe des Cica-crèmes avec d’autres extraits végétaux que la Centella asiatica, c’est la mayonnaise de base, qu’importe la marque ou le circuit de distribution », ajoute l’expert en soin de la peau.

Comment profiter des propriétés réparatrices de la Cica-crème ?

La Cica-crème est un produit « couteau suisse » qui peut avoir différentes utilisations en fonction des besoins de la peau. Selon Sébastien Dirou :

« On peut s’en servir de façon sporadique, sur le visage comme sur le corps, pour aider à réparer la peau après une brûlure, une plaie, un soin profond réalisé chez un dermatologue et même pour accélérer la cicatrisation d’un tatouage. »

Mais ce n’est pas tout ! Très réconfortante, elle peut aussi être utilisée en cure par les personnes qui ont la peau très sensible, « notamment l’hiver, lorsque l’épiderme est agressé par le froid, le chauffage électrique, le vent etc. », ajoute le formateur. La Cica-crème fait un excellent soin de nuit, et les peaux les plus sèches peuvent même l’utiliser le jour comme base de maquillage.

Un vrai produit SOS qui a sa place dans toutes les salles de bain, et ce n’est pas Sébastien Dirou qui dira le contraire :

« Pour le visage, pour le corps, appliqué comme une crème ou comme un masque, en couche épaisse, le jour, la nuit, en cure ou au quotidien, c’est un soin qu’on peut utiliser en toute confiance dès que la peau en a besoin. Ce serait dommage de ne pas en profiter ! »

Le shopping de Cica-crèmes réparatrices et cicatrisantes

Cica-crème hydratante Centella Sensitive de Kiehl’s, 42€

Crème apaisante à l’herbe du tigre Cicapair de Dr.Jart+, 45€

Crème de nuit Dermide Cica Barrier de PURITO, 26,95€

Crème visage Cica Hello Good Stuff ! d’Essence, 4,90€

Crédits photos image de Une : Shiny Diamond sur Pexels