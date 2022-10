Voici le sérum hydratant qu’on devrait toutes avoir dans notre salle de bain

Riche en acide hyaluronique, le sérum Acide hyaluronique 2 % + B5 de The Ordinary repulpe la peau et lutte contre la déshydratation. Un soin « héros » qui s’intègre à toutes les routines skincare et qui mérite qu’on s’y intéresse.

Star incontestée de la marque canadienne The Ordinary, le sérum hydratant Acide Hyaluronique 2 % + B5 fait partie de ces soins essentiels qui peuvent transformer la peau en quelques semaines. On vous dit tout sur ce produit expert qui hydrate, lisse et renforce l’épiderme, ainsi que sur l’acide hyaluronique, qui continue de passionner les foules et qui a été le deuxième ingrédient cosmétique le plus recherché sur internet en 2021.

Sérum hydratant Acide Hyaluronique 2 % + B5 — The Ordinary — 8,90 € pour 30 ml

Quels sont les effets du sérum Acide Hyaluronique 2 % + B5 de The Ordinary sur la peau ?

Pensé pour répondre aux besoins en hydratation de toutes les peaux, ce sérum contient deux actifs stars : l’acide hyaluronique et la vitamine B5. Le premier, que l’on trouve naturellement dans le derme et l’épiderme, est fondamental pour soutenir l’hydratation et l’élasticité de la peau en raison de sa forte capacité à retenir l’eau. Le second, que l’on connaît aussi sous le nom de panthénol, est un humectant qui permet de lutter contre le dessèchement grâce à ses propriétés filmogènes qui réduisent la perte en eau.

Le sérum Acide Hyaluronique 2 % + B5 permet de profiter simultanément des bienfaits de ces deux ingrédients. Au fil des utilisations (la marque conseille de l’appliquer deux fois par jour, matin et soir), la peau est plus douce, mieux hydratée, et les premières ridules et rides sont lissées.

Son petit plus ? Il contient de l’acide hyaluronique à différents poids moléculaires, ce qui permet à l’actif d’agir à plusieurs niveaux, au sein de l’épiderme comme à la surface de la peau : elle semble instantanément plus confortable, mais elle est aussi traitée en profondeur pour une action sur le long terme.

© Angela Roma sur Pexels

Comment intégrer le sérum Acide Hyaluronique 2 % + B5 de The Ordinary dans sa routine ?

Le sérum Acide hyaluronique 2 % + B5 de The Ordinary s’applique sur le visage (et le cou !) propre et parfaitement nettoyé, matin et soir. Il est efficace sur peau sèche, mais pour favoriser la pénétration de l’acide hyaluronique, il peut aussi être utilisé sur une peau légèrement humide. Il faut compter entre deux et cinq gouttes de produit, à répartir du bout des doigts.

Une fois que le sérum a pénétré, on peut appliquer ses autres soins traitants (deux sérums au maximum, et dans un ordre précis : celui qui traite sa problématique cutanée la plus importante en premier, suivi du second) ou terminer sa routine skincare avec une crème hydratante et, si nécessaire, un soin solaire.

Soin élémentaire par excellence, il convient à tous les types de peaux, et sa texture aqueuse plaira aussi bien aux joues un peu rugueuses qu’aux fronts luisants.

Même si les produits The Ordinary sont plébiscités pour leur innocuité, la marque conseille d’effectuer un patch test (on parle aussi de « test épicutané ») avant d’intégrer tout nouveau soin à sa routine skincare. Pour cela, il suffit d’appliquer une goutte de formule sur une zone de peau propre du haut de l’avant-bras, puis d’attendre 24 heures avant de rincer. Si l’épiderme se met à rougir ou à démanger pendant le test, et/ou que des irritations apparaissent, il vaut mieux s’en tenir là et chercher un sérum plus adapté.

Pour compléter sa routine The Ordinary Si ce sérum donne de très bons résultats lorsqu’il est utilisé comme unique soin traitant, ses effets sur la santé et la beauté de la peau sont encore plus visibles lorsqu’il est associé à une autre formule culte de la marque : le sérum anti-imperfections et éclat Niacinamide 10 % + Zinc 1 % (7,90 € pour 30 ml). Utilisés ensemble (The Ordinary conseille d’appliquer le soin qui cible son besoin prioritaire en premier), ces deux produits répondent à de nombreuses problématiques beauté universelles : l’hydratation, les imperfections et les brillances, l’éclat, l’intégrité de la barrière cutanée, la douceur et l’homogénéité de la peau. Un duo de choc qui fait figure d’essentiel.

Crédit photo image de Une : © DECIEM et Jill Burrow sur Pexels