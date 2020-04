Une réunion High School Musical avec Ashley Tisdale, Vanessa Hudgens et Zac Efron ?

Bon, ça fait des années qu’à chaque fois que quelqu’un parle de High School Musical (que je n’ai même pas revu depuis) cette pensée me traverse l’esprit, et il faut qu’elle sorte:/!\ ATTENTION PAMPHLET /!\A chaque putain de fois qu’il y a une chanson douce soit disant "dénaturée" par Sharpay, les versions de Sharpay et Ryan sont meilleures, plus créatives, plus drôles et plus adaptées à une comédie musicale (vu qu’à chaque fois c’est de ça qu’il est censé être question) que les versions lentes et ennuyeuses de Troy et Gabriella, qui sonnent toutes absolument identiques. Des ballades génériques. Déso pas déso.Je veux dire, si c’était à moi de comparer ça:Et ça:Bah je sais qui j’engagerais pour chanter et danser dans ma comédie musicale.Ah, et il faut aussi qu’on parle de l’affreuse coupe de cheveux de Troy.