Voilà tout ce que tu pourras découvrir sur Disney+ !

Coronavirus oblige, la journée et soirée de présentation de Disney+, la nouvelle plateforme de SVOD de Disney, a été annulée.

Mais fort heureusement, le lancement de la plateforme est toujours d’actualité et arrive à grands pas !

De quoi étendre le champs des possibles pour les contenus à s’enfiler, seule, en couple ou en famille, en cette triste période où l’ennui va vite se faire ressentir.

La magie de Disney pour tromper l’ennui

Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, ce n’est plus qu’une question de jour avant que les marques du géant du divertissement américain débarquent sur les écrans des utilisateurs français.

Pour 6,99 euros par mois, les abonnés pourront créer jusqu’à 7 profils, avoir jusqu’à 4 flux simultanés en ultra haute-définition 4K et disposeront d’un téléchargement illimité sur 10 appareils.

De quoi ravir tous les membres de la famille !

La date de lancement de Disney+

Disney+ est disponible depuis le 12 novembre 2019 aux États-Unis, au Canada, en Nouvelle-Zélande et aux Pays-Bas.

En France et plusieurs autres pays d’Europe, le service de SVOD doit arriver le 24 mars.

Les fans, période de confinement oblige, ont espéré que la plateforme avancerait cette date mais Disney+ a confirmé, mardi 16 mars, que la date de lancement ne serait malheureusement pas modifiée.

Nous avons bien reçu tous vos messages. Nous sommes désolés de ne pouvoir avancer le lancement de Disney+. Merci pour votre patience, plus que 8 jours ! 💙 — Disney+ FR (@DisneyPlusFR) March 16, 2020

Un compte à rebours est lancé sur la page d’accueil de la plateforme pour souligner qu’il ne s’agit plus que d’une question de jours.

Il ne reste plus qu’à être patient…

Les programmes à mater sur Disney+

The Mandalorian, Avatar, La Reine des Neiges, l’intégralité des Simpsons, des documentaires animaliers…

Il y en aura pour tous les goûts !

Que tu sois plus fans de super-héros, mélancolique de dessins animés de ton enfance ou passionnée de docus animaliers, tu sauras trouver ton bonheur sur Disney+.

Pour retrouver la liste complète des programmes de la plateforme, je te donne rendez-vous juste ici.

En attendant Disney+

Bon et en attendant, comment tu t’occupes ?

Si comme moi, seule la perspective de pouvoir t’enfiler l’intégralité des catalogues de SVOD te permet de tenir le coup, tu peux faire un tour sur nos sélections de séries et/ou film à regarder sur Netflix, Amazon et OCS !

Tu trouveras plein d’autres super articles pour t’occuper, te marrer et t’instruire sur madmoiZelle, du contenu, des lives et des stories coolos sur notre insta, des vidéos qui font du bien sur nos chaines YouTube Big up et Let it glow, mais aussi du rire à balle dans nos podcasts.

De quoi booster ton moral, non ?

Bon et sinon, je suis curieuse, c’est quoi le programme que tu as le plus hâte de (re)regarder sur Disney+ ?

Viens me le dire dans les commentaires !

