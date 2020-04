Faut-il regarder la série High School Musical (dispo sur Disney+) ?

Dans la vie, quand je vais mal, il n’y a que trois choses qui peuvent me remonter le moral : mon mec, des crêpes au Nutella, et la trilogie High School Musical.

Pour obtenir les trois en même temps, je ne vais pas te cacher qu’il faut que je négocie un petit moment avec mon mec qui n’en peut plus de me voir chialer devant Troy et Gabriella.

Mais là n’est pas la question.

La série High School Musical : The Musical, The Series : peu d’attentes

En très grande fan des films, l’annonce de la sortie en 2019 d’une série portant le même nom m’a bien entendu interpelée, même si dans le fond, je n’avais pas beaucoup d’attentes.

Au risque de faire « vieille conne », j’avoue ne pas être une grande fan des reboots de manière générale. Souvent déçue par des versions plus récentes des séries et films qui ont bercé mon enfance, j’ai du mal à voir l’intérêt de redonner vie à des œuvres qui ne sont pas encore mortes dans la tête des gens.

C’est pourquoi High School Musical : The Musical, The Series ne m’attirait pas plus que ça, d’autant plus que bien entendu, aucun des acteurs d’origine n’y figureraient.

Disney+, le confinement et mon ennui

Je ne vais pas te mentir, le lancement de Disney+ n’y est pas pour rien dans ma décision de me mettre enfin à cette série High School Musical.

Ça, et le fait que je me fais sévèrement chier sur Internet depuis le début du confinement.

J’ai donc cliqué, non sans appréhension et avec, je l’admets, un peu de mépris pour moi-même, sur le petit bouton play qui a enclenché le tout premier épisode de la série.

Allez, « we’re all in this together » après tout…

High School Musical : The Musical, The Series, de quoi ça parle ?

Des années après la sortie des films, c’est la rentrée à East High, lycée qui a accueilli l’équipe de tournage de la fameuse comédie musicale.

Miss Jenn, fan incontestée de High School Musical et soi-disant actrice d’une des cheerleaders dans le premier film de la trilogie, fait ses premiers pas de professeure à East High et a un objectif : y organiser une comédie musicale sur le thème de High School Musical.

La série est donc une sorte de grosse mise en abyme, puisque les personnages de la série High School Musical vont en fait jouer les rôles de Troy, Gabriella, Sharpay et tous leurs potes, dans la comédie musicale de leur lycée !

La protagoniste de la série, c’est Nini, une lycéenne plutôt réservée qui avait jusqu’à présent toujours occupé des rôles secondaires (voire de figurante) dans les représentations musicales de East High.

Après un été de break avec son mec Ricky, skateur adorable mais réticent à s’engager, elle lui annonce le jour de la rentrée qu’elle a rencontré un garçon en vacances, EJ, le mec le plus populaire du lycée qui, en plus d’être particulièrement BG, est très bon chanteur.

Bien décidé à récupérer sa dulcinée, Ricky auditionne pour jouer dans la comédie musicale à ses côtés, lui qui n’est pourtant pas très calé en musique, et obtient comme par hasard le rôle de Troy pour lequel auditionnait également EJ (le mec actuel de Nini, donc).

Nini, elle, est choisie pour jouer Gabriella, ce qui la met dans une position particulièrement compliquée entre son ex un peu pot-de-colle et son mec jaloux.

D’autant plus qu’en obtenant le rôle, elle s’attire les foudres de Gina, danseuse et chanteuse brillante qui ne vit que pour incarner l’héroïne de cette comédie musicale…

La série High School Musical, un teen show prévisible assez moyen

Pour être honnête avec toi, et comme tu t’en doutes sûrement après avoir lu le résumé que je viens de t’en faire, High School Musical : The Musical, The Series est une série pour ado comme il en existe des centaines, avec une intrigue tout aussi prévisible et des personnages tout aussi caricaturés.

Bien que je ne sois pas particulièrement experte en la matière, j’ai trouvé le jeu d’acteur plutôt moyen et les rebondissements plus attendus les uns que les autres.

Ce qui m’a dérangée, c’est aussi le côté « mockumentary » dans la réalisation de la série : les personnages sont souvent pris à part par la caméra et parlent comme s’il s’agissait d’un documentaire (un peu comme dans The Office).

Or, j’ai trouvé que le ton de la série ne s’y prêtait pas franchement et que ces petits apartés n’apportaient pas grand chose de plus à l’histoire.

Ce qui m’a plu dans la série High School Musical

Cependant, loin de moi l’idée de descendre complètement cette série dont j’ai malgré tout regardé l’entièreté de la première saison avec plaisir. Bon, en même temps celle-ci ne comprenait que 3 épisodes, haha.

Une caricature avec beaucoup de second degré

En fait, j’ai trouvé beaucoup de second degré dans la façon dont était scénarisée cette série. Tout est tellement exagéré et prévisible que c’en est drôle !

Même dans la façon de représenter des adolescents d’aujourd’hui, tout est amplifié et tourné en ridicule : ils parlent en hashtags, passent leur vie sur Instagram, se moquent de Miss Jenn qui se dit « millenial », s’extasient devant le vieux téléphone qui appartenait à Gabriella dans le film…

C’est comme si les scénaristes avaient anticipé les réactions des « puristes » de High School Musical (qui n’allaient de toute façon pas aimer cette série) en amplifiant tous les points qui auraient pu faire l’objet de critiques.

Pour moi, c’est une façon originale de prendre le contre-pied du « c’était mieux avant » qui était attendu de la part des fans des films.

D’ailleurs, même le titre de la série est drôle tant il est à rallonge !

Un shot de nostalgie pour les fans de High School Musical

L’autre aspect qui m’a plu, c’est bien évidemment le côté nostalgique complètement assumé de la série.

J’ai été amusée de voir à l’écran des personnages aussi passionnés que moi des aventures de Troy et Gabriella, émue de les entendre chanter des chansons que je connais par cœur depuis des années, attendrie de les voir apprendre les chorégraphies si connues des films de mon enfance.

Cette série est faite pour les fans, et ça se voit.

En plus de ça, les acteurs, à défaut de m’avoir épatée par leur jeu, n’ont rien à envier à Vanessa Hudgens (Gabriella) et Zac Efron (Troy) en termes de compétences vocales.

J’ai aussi trouvé les quelques chansons originales qui sont chantées dans la série très chouettes.

Faut-il voir la série High School Musical sur Disney+ ?

Alors à la question « la série High School Musical sur Disney+ vaut-elle le coup ? », je répondrais « oui… et non. »

Je préfère te prévenir que si tu t’attends à kiffer cette série comme tu kiffais peut-être les films, tu risques d’être déçue.

Objectivement, c’est loin d’être la série du siècle, et rien ne détrônera jamais la trilogie originelle dans mon cœur.

Mais de manière générale ça se regarde bien, et j’ai trouvé un petit côté satisfaisant dans le fait d’avoir les mêmes références que les personnages ! En tout cas je pense regarder la suite quand elle sortira.

Et toi, est-ce que tu as regardé High School Musical : The Musical, The Series ? Si oui, qu’est-ce que tu en as pensé ?

