Pourquoi la patate de Will Smith à Chris Rock n’a rien de galant

Indigné par une blague de Chris Rock sur la maladie de sa femme Jada Pinkett-Smith, Will Smith est monté sur la scène des Oscars pour gifler l’humoriste. Et c’est plus choquant que touchant.

Les Oscars 2022 se sont tenus dans la nuit du 27 mars 2022 au Dolby Theatre à Hollywood, en grande pompe.

Stupeur dans la salle : alors que l’acteur Chris Rock venait remettre l’Oscar du meilleur film documentaire, Will Smith, révolté par une mauvaise blague sur sa femme, l’a frappé.

Will Smith frappe Chris Rock sur la scène des Oscars

En 2018, l’actrice Jada Pinkett Smith a révélé au monde souffrir d’alopécie, une maladie qui accélère la perte des poils et des cheveux. Depuis, elle porte un crâne rasé, et l’arbore fièrement sur tous les tapis rouges où elle vient clamer les fruits de son travail ou de celui de son mari : Will Smith.

Un sujet manifestement sensible pour la comédienne de 50 ans et son époux. Ainsi, quand l’acteur Chris Rock, chargé de remettre l’Oscar du meilleur film documentaire, a blagué sur le crâne de Jada, il a récolté la colère et la violence de Will Smith.

« Jada, je t’adore, j’ai hâte de voir G.I. Jane 2 » : voilà la vanne que Chris Rock a osé faire à Jada Pinkett Smith, comparant ainsi son physique à celui de Demi Moore dans le film G.I. Jane, de Ridley Scott.

Une blague dont les conséquences n’ont pas tardé à débarquer sur scène sous la forme d’un Will Smith en colère, qui a purement et simplement mis une énorme gifle à Chris Rock.

Alors que l’acteur, qui était clairement estomaqué mais devait poursuivre le show a déclaré « Je viens de me prendre une putain de baffe de la part de Will Smith », ce dernier a crié, depuis sa place « Garde le nom de ma femme hors de ta putain de bouche. »

Si l’assemblée a d’abord pu croire à une (bizarre) mise en scène au moment de la venue de Will Smith sur scène, les mots de l’acteur ont confirmé la dimension bien réelle du moment.

Plus tard dans la cérémonie, et après avoir eu une discussion avec Tyler Perry et Denzel Washington, Will Smith a remporté l’Oscar du meilleur acteur, et est monté sur scène récupérer son trophée en larmes.

« Quand on est acteur, il faut gérer le fait que certains de vous respectent pas. […] Denzel m’a dit il y a quelques minutes que quand on est au sommet, c’est là que le diable vient vous saisir. Je veux m’excuser à l’Académie, à tous mes co-nommés. »

Alors que la foule l’acclame, Will Smith s’excuse, mais pas auprès du principal intéressé. Il a d’ailleurs précisé « L’amour vous fait faire des choses folles », faisant passer son geste pour un excès de galanterie.

Un moment grave de télévision

Si plusieurs médias soulignent la dimension gênante de ce moment de télévision, on aurait davantage tendance à le qualifier de grave. En effet, rien ne justifie qu’un individu en frappe un autre, avant d’excuser sa violence par l’argument de l’amour.

Quel symbole Will Smith renvoie t-il au monde, si ce n’est celui d’un macho qui vole au secours de sa femme en usant de la violence ?

En tout cas, cette séquence de télé est profondément choquante — déjà pour sa violence, ensuite parce qu’elle démontre une parfaite inaction de l’Académie et des personnes présentes.

Will Smith n’a fait qu’être applaudi, comme si son geste avait été interprété comme plus galant que problématique…

Pour l’heure, et si l’Académie a déclaré ne pas tolérer le geste de Will Smith, on ne sait pas si des mesures seront prises contre l’acteur. Toutefois, on sait d’ores et déjà que Chris Rock a décidé de ne pas porter plainte.

