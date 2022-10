La botte-tong du défilé Miu Miu, paradoxe mode absolu ?

Présenté le 4 octobre à Paris, le défilé Miu Miu printemps-été 2023 mettait en vedette une intrigante paire de chaussures : une botte-tong. Absurde ? C’était peut-être le but de cette ugly-shoe, en passe de devenir une it-shoe, vu le passif de Miuccia Prada en la matière.

À quoi tient un style marquant, mémorable ? Pas toujours à des vêtements qui iraient bien ensemble de façon évidente, mais plutôt qui peuvent surprendre, ou qui paraissent complètement improbables par eux-mêmes. Cela peut passer par conjuguer des registres de style opposés en apparence (du formel et de l’informel, par exemple), des contrastes de couleur inattendus, ou encore des pièces hybrides. Et en la matière, Miuccia Prada excelle, comme elle vient de l’illustrer avec son dernier défilé Miu Miu printemps-été 2023, présenté au Palais d’Iéna à Paris le 4 octobre 2022, où déambulait principalement : une botte-tong.

La botte-tong, le paradoxe mode du défilé Miu Miu printemps-été 2023

Et pourquoi pas ? Effectivement, on peut être tenté de porter des bottes à n’importe quel moment de l’année, mais c’est au risque d’étouffer ses pieds en été, par exemple. Cela pourrait apparaître comme l’explication rationnelle à cette création qui remonte juste au-dessus de la cheville, voire jusqu’au mollet en fonction du modèle, tout en laissant le pied quasi-nu. Mais la mode s’avère rarement rationnelle, et c’est peut-être aussi pour ça qu’on l’aime.

Questionner la dimension utilitaire des vêtements en les employant à contre-emploi

Habituée à créer des ugly-shoes qui surprenne l’assistance avant d’être adoptées par les modeuses les plus aventureuses, et finir par inspirer la mode grand public, Miuccia Prada a donc encore frappé en laide beauté. Et c’est notre besoin de rationalité, d’utilité, qu’elle souhaitait justement questionner. C’est ce que la créatrice de mode explique dans la note d’intention de son défilé :

« Ce n’est pas un moment facile pour créer de la mode. Pour cette collection, j’ai voulu explorer le but de la mode, sa raison d’être. Son utilité dans la société et dans la culture d’aujourd’hui. »

Le défilé Miu Miu printemps-été 2023. © Capture d’écran Instagram.

Après le normcore, le performcore

Et c’était palpable dès le premier look : un t-shirt gris porté sur un pull beige, porté sur un t-shirt gris, porté sur un t-shirt blanc. Une telle superposition de basiques en devient absurde, inutile. D’autres vêtements ont suivi, faussement élémentaires, accrochés au corps par des nœuds, des clips, des cordons de serrage, et autres ceintures de sécurité pleines de poche. Des détails techniques venus du vestiaire utilitaire (également dit workwear) mais qui deviennent ici décoratifs, performatifs. « Dans un monde post-normcore, préparez-vous pour le performcore », ose même résumer le Vogue États-Unis. Ce paradoxe mode se cristallise aussi dans cette paire de bottine-tong.

Cette collection Miu Miu printemps-été 2023 se déclinait d’ailleurs dans une palette sobre, anti-ostentatoire : du denim délavé, des pulls en maille bleu marine (dézippés dans le dos), des cuirs délavés, et beaucoup de noir. Même les pièces les plus richement brodées restaient dans des tons pastels. Le tout était porté par une cabine marquée par la présence de Bella Hadid, Emily Ratajkowski, et surtout l’artiste britannique FKA twigs (mon idole absolue) qui a eu l’honneur de clôturer le défilé. Celui-ci s’est déroulé sur la lecture en bande-son d’un poème de l’artiste d’origine chinoise et basée à Berlin Shuang Li. Elle signait également la scénographie immersive : des requins qui rebondissent entre des éoliennes, des planètes et des murs. Absurde, oui, c’est le but. Un peu comme la botte-tong.

Crédit photo de Une : Capture d’écréan Instagram.