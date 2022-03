Quelles sont ces « ugly shoes » qui fascinent la fashion week ? (Littéralement « chaussures moches », eh oui)

La chaussure moche n’est plus reléguée au rang de pariât. Elle est aujourd’hui portée, assumée et même exposée pendant l’évènement le plus important de la mode : la Fashion Week. Mais quels sont les modèles qui font l’unanimité ?

Le monde de la mode est en train de redéfinir totalement le concept de beau en mettant la lumière sur des pièces sur lesquelles on n’aurait pas miser au premier abord.

Ça a commencé par le chapeau XXL en fausse-fourrure, par la superposition d’une robe longue sur un jean ou encore par l’avènement de la ceinture à strass. Aujourd’hui, comble du kitch, ce sont les chaussures moches qui font les choux gras de la mode… Voilà un palmarès de celles qu’on a le plus vu lors de cette Fashion Week !

Le modèle Boston de Birkenstock

Les sandales Birkenstock continuent leur ascension vers les sommets. Cette fois, on ne vous parlera pas de l’éternelle mais néanmoins toujours efficace Arizona, mais bien des sabots Boston qu’on voit passer sans arrêt. Semelle plate, confort absolu, design minimaliste… Avec eux, même la plus simple des tenues prend son envol.

La Santiag

On dirait que toutes nos prédictions étaient bonnes puisque les Santiags ont fait une entrée remarquée à la Fashion week cette saison.

Si elles ne sont pas à proprement parlé des ugly shoes, leur côté clivant les rend discutables pour certaines. Colorées ou monochromes, talons en biais ou pas, bout pointu ou carré… À vous de choisir le modèle qui vous ressemble le plus et surtout celui dans lequel vous serez le plus à l’aise ! Car au-delà des désidératas de la mode, c’est avant tout le confort qui rend une pièce cool ou non.

Les trail sneakers

La basket de lifestyle, c’était avant.

Maintenant la paire qui met des coeurs dans les yeux des modeux, ce sont les trail sneakers. Vous savez, cette paire ultra technique que l’on utilise habituellement pour marcher, courir ou crapahuter… Eh bien ce sont elles, fuselées et pratiques, qui sont en passe de faire des dad shoes, une vieille histoire de mode. Et si vous vous demandez comment les arborer en ville, voici une petite photo qui en dit long sur leur potentiel…

Les sabots surélevés

Le sabot n’est jamais complètement has been. Il revient toujours de temps à autres, et est inscrit dans le paysage mode comme un classique du printemps-été. En revanche, on ne peut pas nier que son allure est un peu particulière et qu’elle n’est pas du goût de tout le monde. Marrons, noires ou écrues… Pensez à elles si vous voulez démystifier une jupe en satin ou une robe longue dos nu…

Les chaussures basses en plastique

On a gardé le meilleur pour la fin : la chaussure en plastique. Également appelée plastic clogs, cette paire est la digne héritière de la botte en plastique. On l’aime bien car elle permet de traverser le printemps parfois pluvieux avec style. Et visiblement, on n’est pas les seules. la mannequin Irina Shayk ne jure que par elles mais Bella Hadid dispose également d’une paire qu’elle porte les jours où elle veut rendre sa tenue moins habillée. Et vous, vous aimez ?

