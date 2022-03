Encore une : l’esthétique fairycore, la tendance qui met de la féérie sur TikTok

S’inspirer, s’habiller, voire se prendre pou un elfe, une nymphe ou des sylphides peut aider à percer sur TikTok. Voici d’où vient la tendance fairycore — et où dégoter des bijoux d’oreilles pointues ou des prothèses plus vraies que nature.

Imaginer un terme qui nous inspire, ajouter « core » à la fin, et s’en servir de hashtag de recherche sur TikTok permet presque toujours d’obtenir des résultats. Forcément, si le cottagecore, le goblincore, le mermaidcore et le clowncore existent, le fairycore se devait également de voler de ses propres ailes !

Qu’est-ce que l’esthétique fairycore sur TikTok et ailleurs ?

Comme son nom le suggère, cette esthétique s’inspire de l’univers féerique tel qu’on peut se l’imaginer — avec des accents peut-être un peu plus grunge vu l’anxiogène climat socio-politique actuel.

Au programme, on trouve donc beaucoup de paillettes, de motifs ailés, et de tenues dignes d’elfes, de nymphes et de sylphides. Cela peut ressembler grosso modo à du cottagecore mais avec une dimension plus fantastique et merveilleuse !

Sur le réseau social préféré de la génération Z (née entre 1997 et 2010), toutes les identités et expressions de genre s’adonnent à ce genre, ce qui peut paraître relativement rafraîchissant. Mais les générations précédentes se rappellent peut-être que même dans le dessin animé italien Winx Club, plein de fées étaient aussi des garçons !

Ces génies aériens plein de grâce virvoltent donc désormais sur TikTok où le hashtag #fairycore compte déjà plus de 1,6 milliard de vues.

Comment s’habiller de façon fairycore

Pour coller à cette esthétique, vous pouvez donc vous tourner vers des vêtements et des accessoires dans des palettes plutôt naturelles (comme les tons verts, bleus, et marrons), même si toutes les couleurs y compris les plus vives se trouvent dans la nature et peuvent donc faire féerique si on le désire.

Vous pouvez aussi facilement trouver des prothèses d’oreilles pointues ou des bijoux dans cet esprit sur des eshops tels qu’Etsy.

7 accessoires de tête pour se la jouer #fairycore

Boucles d’oreille d’elfe d’inspiration gothiqueShapeShifterFxShop — MEIJewel via Etsy — 14,50€.

Bijoux d’oreille avec des perles formant des fleurs — MaxEnvision via Etsy — 9,05€.

Manchettes d’oreille façon fleurs grimpantes — RubenGreat via Etsy — 49,10€.

Prothèses d’oreille façon elfe — ShapeShifterFxShop via Etsy — 31,41€.

Oreilles d’elfe ailées en laiton avec cristaux Swarovski — StarlitSkies via Etsy — 65,72€.

Maintenant, c’est à vous de réactualiser la figure de la fée clochette !

À lire aussi : Qu’est-ce que le clowncore, l’esthétique bariolée et barrée qui envahit TikTok ?

Crédit photo de Une : capture d’écran TikTok.