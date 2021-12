Don’t Worry Darling, le thriller avec Harry Styles et Florence Pugh, promet des scènes de cul qui changent

On n’aperçoit que quelques secondes torrides entre Harry Styles et Florence Pugh dans le trailer de Don’t Worry Darling, mais ça a suffi à mettre le feu aux poudre. Olivia Wilde, la réalisatrice, en a profité pour se confier sur les scènes de sexe de son prochain long-métrage.

Dans le prochain thriller psychologique d’Olivia Wilde, l’actrice Florence Pugh — connue pour ses rôles dans The Young Lady, Les Filles du docteur March ou encore Midsommar — tiendra le rôle principal aux côtés du chanteur et acteur Harry Styles.

Et selon la réalisatrice, le film fera prendre conscience aux spectateurs « de la rareté du plaisir féminin » sur le grand écran.

Ça donne envie…

L’envie au féminin dans Don’t Worry Darling

Si le duo Harry Styles et Olivia Wilde était dans toutes les bouches en raison de l’écart d’âge du couple, c’est pour une toute autre raison qu’il réveille aujourd’hui les émois : la sortie du trailer du prochain film de l’actrice et réalisatrice américaine qui laissait entrevoir une scène torride entre l’acteur et Florence Pugh…

Depuis, Olivia Wilde s’est confiée sur Don’t Worry Darling, le décrivant comme du « mystique féminin sous acide » !

« Je n’arrêtais pas de me dire : “Pourquoi n’y a-t-il plus de bon sexe dans les films ?” » Olivia Wilde pour Vogue

Le film raconte l’histoire d’une femme au foyer des années 1950 isolée dans une communauté dans le désert de Californie qui finit par découvrir « une vérité troublante ». Au-delà des scènes de cul chamboulantes, d’après la réalisatrice, Don’t Worry Darling pose surtout les questions suivantes : « Qu’êtes-vous prêt à sacrifier pour faire ce qui est juste ? Si vous y réfléchissez vraiment, êtes-vous prêt à faire exploser le système qui vous sert ? ».

Tout un programme.

Selon elle, l’intrigue lui a été inspirée par une rencontre avec Gloria Steinem — célèbre journaliste et féministe américaine — lors d’un rassemblement à New York et de thrillers comme Attraction fatale de Matthew Parkhill ou Proposition indécente d’Adrian Lyne, des films qu’elle trouve « vraiment sexy, de façon adulte ».

« Je n’arrêtais pas de me dire : “Pourquoi n’y a-t-il plus de bon sexe dans les films ?” », a-t-elle expliqué à Vogue tout en ajoutant avoir l’intention de faire en sorte que son public « réalise à quel point il voit rarement à l’écran le désir féminin, et spécifiquement ce type de plaisir féminin ».

Trouver un acteur qui peut « laisser une femme tenir le devant de la scène »

Le futur thriller a failli ne pas voir le jour… La raison ? Olivia Wilde aurait eu énormément de mal à caster un acteur pour le personnage de Jack, le mari de la protagoniste principale. Selon elle, tour à tour, les comédiens tortillaient du cul parce qu’ils refusaient de laisser la premier rôle à une femme. Elle confiait à Vogue :

« Je ne peux pas vous dire combien d’hommes ont lu le scénario et ont dit : “À moins que ce ne soit un rôle à deux, à moins que je sois dans autant — ou plus — de parties du scénario qu’elle, ça ne vaut pas la peine”. Et ce n’est pas de leur faute. Ils ont été élevés avec cette sorte de misogynie qui fait partie de la société et qui leur dit “si je ne prends pas assez de place, je n’aurai pas de valeur”. Sans blague, c’est dur de trouver des acteurs qui reconnaissent pourquoi ça peut valoir la peine de permettre à une femme de tenir le devant de la scène. »

Heureusement, Harry Styles ne semble pas avoir l’égo surdimensionné d’un mâle fragile et s’est volontiers joint au casting aux côtés de l’époustouflante Florence Pugh.

Hâte de voir leur alchimie crever l’écran en 2022 !

