3 veloutés de légumes originaux pour vous réchauffer avec panache

Radis noir, cresson, panais… Ces légumes ne sont peut-être pas les plus glamours de votre cuisine mais une fois mis en soupe, ils sauront vous aider à faire le plein de vitamines.

Vous aussi, vous avez froid et vous avez la flemme de cuisiner ? Vous commencez à sérieusement manquer d’idées au moment du repas du soir ? Vous tombez à pic, j’ai quelques solutions pour vous.

Pour réaliser ces recettes, pas besoin d’instruments de cuisine élaborés, simplement d’un mixeur (ou, pour les heureux élus, d’un blender chauffant) et de quelques fruits et légumes de saison. Panais, cresson, radis noir… En soupe, ces légumes de janvier un peu sous-côtés (il faut bien l’admettre) devraient vous aider à faire le plein de chaleur et de vitamines !

Velouté de radis noir à la vache qui rit

Ingrédient du velouté de radis noir à la vache qui rit, pour 4 personnes

3 gros radis noirs

2 pommes de terre

1L de bouillon de légume préparé avec un cube ou fait maison

2 portions de fromage frais de type Vache qui rit

Recette du velouté de radis noir à la vache qui rit

Épluchez vos radis noirs et coupez-les en dés. Réservez ;

épluchez les pommes de terre et coupez-les en lamelles ;

dans un fait-tout, faites revenir quelques minutes vos radis noirs dans un peu de beurre ou d’huile d’olive, puis ajoutez les pommes de terre et les deux tiers de votre bouillon environ ;

couvrez et laissez cuire une demi-heure, jusqu’à ce que vos légumes soient fondants ;

salez et poivrez à votre convenance, et ajoutez les deux portions de fromage (il doit fondre) ;

mixez le tout, puis utilisez votre restant de bouillon pour ajuster la consistance du velouté à vos préférences ;

servez bien chaud avec quelques graines de courge sur le dessus ;

dégustez !

Velouté de cresson chèvre frais et noisettes

Ingrédients du velouté de cresson chèvre frais noisettes (pour 4 personnes)

1 botte de cresson

3 pommes de terre

1 oignon, 1 échalotte

1L de bouillon de légumes (fait maison ou en cube)

10cl de crème fraîche

sel, poivre, noix de muscade

70 grammes de fromage de chèvre frais (de type crottin)

Deux poignées de noisettes

Recette du velouté de cresson chèvre frais noisettes

Enlevez les tiges de votre cresson, lavez-le et hachez-le grossièrement ;

épluchez-vos pommes de terre et coupez-les en tranches fines ;

épluchez et coupez votre oignon et votre échalotte ;

dans un fait-tout, faites blanchir votre oignon et votre ail dans de l’huile d’olive pendant quelques minutes, avant d’ajouter le cresson et les pommes de terre ;

salez et poivrez à votre convenance ;

versez le bouillon, portez-le à ébullition, puis baissez le feu et couvrez. Laissez mijoter 30 minutes ;

pendant la cuisson, hachez grossièrement vos noisettes et faites les dorer à la poêle quelques minutes. Réservez ;

passez au mixeur puis ajoutez la crème fraiche et la noix de muscade à votre convenance ;

au moment de servir, ajoutez du fromage de chèvre émietté et vos morceaux de noisettes dorées ;

dégustez !

Velouté de panais à l’orange

Ingrédients du velouté de panais à l’orange (4 personnes)

500 grammes de panais

3 pommes de terre

1 orange

30 cl de lait de vache (ou de lait de soja)

1 oignon

50cl de bouillon de légumes

20 grammes de beurre

sel et poivre à votre convenance

Recette du velouté de panais à l’orange

Lavez, épluchez et coupez vos panais et vos pommes de terre. Réservez ;

faites cuire vos panais à la vapeur pendant une vingtaine de minutes. À mi-cuisson, ajoutez les pommes de terre ;

pendant la cuisson, pressez votre orange pour en extraire le jus ;

dans un fait-tout, faites revenir votre oignon dans un peu de beurre ;

ajoutez vos panais et vos pommes de terre préalablement cuits à la vapeur ;

versez votre bouillon par-dessus, salez et poivrez à votre convenance ;

portez à ébullition, puis baissez votre feu et laissez cuire une vingtaine de minutes ;

versez le jus d’orange ;

après quelques minutes, mixez ;

servez bien chaud, avec quelques noisettes concassées et des graines de courge sur le dessus

