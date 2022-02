Deux-trois légumes, de l’eau, ce blender chauffant à -25%, et la soupe devient simple comme chou

On ne vous apprend peut-être rien, mais faire de la soupe soi-même c’est vraiment pas sorcier. Avec un blender chauffant, il vous suffit de quelques petits légumes, un peu d’eau et le tour est joué !

Ras-le-cul des soupes industrielles ! On connaît les marques et les recettes par coeur (enfin pour ma part, et ne me faites pas croire que je suis la seule…), et en plus ça coûte vachement plus cher. Pour un peu de changement dans votre bol à potage, bonne nouvelle : il existe une montagne de recettes pour faire des veloutés qui vont vous réchauffer !

Faire de la soupe maison ne nécessite pas d’être un as des fourneaux. Il vous suffit d’avoir un peu d’imagination pour associer les ingrédients qui vous font plaisir et d’équiper vos placards d’un blender chauffant ! Cet appareil ne vous demandera aucun effort, il suffit de savoir découper vos p’tits légumes, d’ajouter un peu d’eau et de choisir le programme qui convient.

En plus d’avoir le goût de la réussite et de la satisfaction, vos soupes maison vont vous réconforter pendant les longues soirées d’hiver. Même si les beaux jours ne sont pas encore près d’arriver, il faut tout de même préciser que le blender chauffant ne se démode pas une fois l’été arrivé ! Eh oui, pendant la canicule vous n’aurez qu’à ressortir votre cuiseur à soupe pour faire le plein de vitamines et vous désaltérer avec des smoothies maison.

Darty vous propose d’accompagner vos soirées d’hiver : pendant les soldes, le blender chauffant Moulinex My Daily Soup est à moins 25%.

Soupe de carottes ou milshake à la banane, ce blender chauffant est à 59,99€ au lieu de 79,99€ sur le site de Darty

Le Daily Soup pour faire le plein d’énergie

Certes, la soupe ne fait pas grandir (le monde s’est d’ailleurs effondré lorsque j’ai compris ce traquenard organisé par les parents) mais elle a d’autres choses à nous apporter. Grâce à ce blender Moulinex, vous pourrez profiter des vitamines de vos légumes préférés en réalisant vos soupes mais aussi vos smoothies en un rien de temps !

Ce blender chauffant Moulinex mixe et cuit vos fruits et légumes automatiquement pour vous offrir les soupes et les milkshakes dont vous avez envie. Il dispose d’une capacité de 1,2L (environ quatre bols de soupes) et de quatre lames pour vous offrir des préparations bien homogènes (parce que les grumeaux dans les veloutés me donnent, personnellement, des envies de massacre).

Le Daily Soup est doté de 3 programmes : un pour les veloutés, un pour des soupes avec des morceaux, et un dernier pour réaliser des smoothies ou des milkshakes.

Ce blender ne vous demandera aucun effort : il est simple d’utilisation, et seulement équipé de 4 boutons. Un pour chaque programmes et un autre pour démarrer et arrêter le blender. De plus il est doté d’un écran pour contrôler le temps de cuisson.

Le blender chauffant Moulinex My Daily Soup en bref

Une capacité de 1,2L (environ quatre bols)

Trois programmes : soupes veloutés, soupes avec morceaux et mixage pour des recettes froides

Simple d’utilisation : il équipé de seulement 4 boutons.

En ce moment, Darty vous propose -25% sur le blender chauffant Moulinex My Daily Soup

Darty vous offre une réduction de 25% sur ce blender chauffant. Ce modèle Moulinex est à 59,99€ au lieu de 79,99€.

Soupe de carottes ou milkshake à la banane, ce blender chauffant est à 59,99€ au lieu de 79,99€ sur le site de Darty