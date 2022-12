5 idées végétariennes pour accompagner la raclette

Vous avez envie de vous réchauffer le coeur et l’estomac avec une raclette, mais pas envie de charcuterie ? Vous voulez des options végétariennes sympas pour changer du jambon et de la coppa ? Voici cinq idées d’accompagnements végétariens pour une raclette qui fera saliver vos convives.

C’est sans conteste le plat le plus attendu de la saison froide : dès le mois de novembre (voire septembre, pour les plus déterminées d’entre nous), la raclette envahit les soirées entre amis, les stories Instagram et les repas de fête. Mais si le fromage fondu sur des pommes de terre a de quoi mettre tout le monde d’accord, la charcuterie qui les accompagne ne suffit pas toujours. Que l’on soit végétarienne convaincue ou que l’on ait simplement envie de changer un peu, voici quelques options végétales et délicieuses pour accompagner la raclette.

La plus classique : les brocolis vapeur

Aussi efficace que savoureux, le brocoli se marie à merveille avec les pommes de terre et le fromage fondu. Pour la raclette, je vous recommande une cuisson à la vapeur comme suit.

Cuire des brocolis à la vapeur

Rincez et coupez votre brocoli ;

placez-les fleurettes dans un cuit vapeur de 5 à 10 minutes ;

vos brocolis sont cuits quand vous pouvez les transpercer avec la pointe d’un couteau, et que l’intérieur est fondant.

Si vous n’avez pas de cuit vapeur, pas de problème : vous pouvez aussi cuire vos brocolis en les plongeant dans une casserole d’eau bouillante salée pendant 10 minutes environ.

Et parce que les brocolis ne sont de saison que jusqu’au mois de décembre, vous pouvez les remplacer par du chou-fleur pour l’hiver ! Le mode de préparation est le même, mais il faudra le laisser cuire un peu plus longtemps (15 à 20 minutes à l’eau, 10 à 12 minutes à la vapeur). Vous pouvez aussi saupoudrer le chou-fleur de curry, pour un parfum plus relevé.

Pour l’ambiance de Noël : une poêlée de marrons

Avec son petit goût sucré, le marron a l’avantage de se cuisiner très facilement, surtout si vous utilisez une version précuite sous vide ou en bocal. Si vous préférez jouer en difficile et utiliser des châtaignes fraiches, allez jeter un œil ici !

Recette de la poêlée de marrons grillés

Dans une poêle, faire fondre un morceau de beurre ;

ajouter les marrons et les faire cuire à feu doux pendant 4 ou 5 minutes, puis les retourner et laisser l’autre côté dorer.

C’est simple, ça ne fait pas trop de vaisselle, et ça apportera un peu de magie de Noël à votre table !

La plus classe (et coûteuse) : la truffe d’été

Pour une occasion spéciale ou simplement pour vous faire plaisir, vous pouvez ajouter à votre table des lamelles de truffe d’été. Vous pourrez en trouver en épicerie fine, en bocal ou sous leur forme déshydratée (parfois moins coûteuse), ou dans certains supermarchés en période de fêtes.

Pour la savourer, faites d’abord fondre votre fromage à raclette. Une fois fondu, retirez votre poêlon de l’appareil et placez un peu de truffe sur votre fromage. Un délice !

Si vous n’avez pas d’épicerie fine à proximité, sachez qu’on trouve aussi du fromage à raclette à la truffe dans certaines fromageries, mais aussi en supermarché. Cela peut être moins cher, et tout aussi savoureux !

La valeur sûre, les champignons

Si vous n’avez jamais tenté, allez-y les yeux fermés : la poêlée de champignons avec la raclette est une valeur sûre ! Vous pouvez la préparer avec un mélange de girolles et de pleurotes (frais ou déshydratés) ou bien des champignons de Paris, moins chers et très bons aussi !

Recette de la poêlée de champignons spéciale raclette

Nettoyez et coupez vos champignons ;

pelez et ciselez une échalote ;

faites revenir l’échalote dans une poêle beurrée ;

ajoutez les champignons, le sel, le poivre ;

en fin de cuisson, vous pouvez les déglacer au vinaigre de Xérès.

Au moment de la raclette, vous pouvez réchauffer vos champignons en les plaçant dans vos poêlons, ou faire fondre votre raclette par-dessus !

Le plus tout terrain : le confit d’oignons

De la raclette au foie gras, le confit d’oignons peut accompagner de nombreux plats de fêtes. Il a en plus l’avantage d’être très simple à faire !

Recette du confit d’oignons

Pour 6 personnes, préparez environ 500 grammes d’oignons (courage pour vos yeux, il paraît que les lunettes de piscines peuvent aider) ;

faire chauffer de l’huile d’olive (environ 4 cuillères) dans une poêle, et y verser les oignons ;

les faire revenir à feu moyen en mélangeant de temps en temps, pour qu’ils n’accrochent pas ;

quand les oignons deviennent translucides, ajouter une grosse cuillère à soupe de sucre en poudre ;

versez 4 cuillères à soupe de vinaigre balsamique, et passez la cuisson à un feu fort, jusqu’à ce que le vinaigre s’évapore ;

couvrez la poêle et laissez mijoter une trentaine de minutes, en remuant de temps en temps. Si les oignons accrochent, vous pouvez ajouter un peu d’eau.

Avec tout ça, vous devriez avoir de quoi servir une raclette végétarienne digne de ce nom ! Et selon votre régime alimentaire et celui de vos invités, vous pouvez y ajouter, pêle-mêle : des œufs de caille à faire cuire directement sur votre poêlon, des cornichons, des pickles de légumes, des substituts végétaux de charcuterie, des tranches de courge ou de butternut rôties… Bref, régalez-vous !

Crédit photo de Une : Ellena McGuiness / Unsplash