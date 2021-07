Cette technique pour apprendre à lacer ses chaussures est géniale

L’apprentissage du laçage des chaussures peut parfois être un peu compliqué pour les plus petits. Mais avec cette astuce, ça devient très simple.

Lacer ses chaussures, pour la plupart des adultes, c’est facile. Mais on peut oublier un peu trop vite à quel point ça a pu être galère pour certains d’entre nous d’apprendre à le faire quand nous étions plus jeune !

Et je ne veux balancer personne (surtout pas mon mec hein, big up), mais certaines grandes personnes ont toujours un mal fou à utiliser leur deux mains et les doigts qui vont avec pour faire des nœuds avec des lacets de chaussures…

La vidéo ci-dessous, adaptée aux grands comme aux petits, pourra peut-être également les aider (y a pas de honte à ne pas savoir lacer ses pompes en vrai, personne ne juge).

Apprendre à lacer ses chaussures rapidement et simplement

Dans la vidéo ci-dessous — partagée plusieurs centaines de milliers de fois sur Facebook —nous pouvons voir une ou un enfant partager sa technique pour lacer rapidement ses Converse, sans galérer.

Cette astuce consiste à coincer le bout dur des lacets dans les trous de part et d’autre de la chaussure, de faire un double nœud avec les boucles restantes, puis d’enlever la partie dure du lacet du trou une fois l’opération terminée.

Cette technique prend cinq secondes, et elle est facile à apprendre aux plus petits (j’ai personnellement testé avec ma fille de bientôt cinq ans).

Grâce à cette vidéo, peut-être qu’on pourra arrêter de voir des baskets à scratch fleurir dans toutes les cours d’école, et que tous les parents du monde pourront enfin gagner de précieuses minutes le matin à ne pas attendre que le petit dernier finisse d’attacher ses pompes pour quitter la maison. On y croit, hein !

À lire aussi : Les fails de la parentalité : vous n’êtes pas seule (et sûrement pas la pire)