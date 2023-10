On se rappelle bien de ce moment : Will Smith était monté sur scène pour frapper Chris Rock, l’animateur de la cérémonie, après que celui-ci se soit moqué de l’alopécie de son épouse. Après être retourné à son siège, l’acteur avait ensuite ordonné à Chris Rock de « ne pas parler de sa femme ». Dix-huit mois après l’incident, Jada Pinket Smith a révélé qu’ils étaient séparés au moment de la cérémonie.

Dans les colonnes de People ce mercredi 11 octobre, Jada Pinket Smith a raconté la façon dont elle avait vécu ce geste. L’actrice a confié qu’elle avait d’abord cru que la gifle était simulée. Ce n’est que quelques secondes après le coup qu’elle a réalisé qu’elle était bien réelle :

Ce n’est que lorsque Will crie à Chris depuis son siège de garder ‘le nom de sa femme hors de sa putain de bouche’ , puis le répète, que je perçois la gravité de la situation, et que, non, ce n’est pas un sketch. »

« J’ai cru que c’était un sketch . J’ai immédiatement pensé que c’était impossible que Will l’ait frappé réellement. Et ce n’est que lorsque je l’ai vu revenir à sa chaise près de moi que j’ai compris que ce n’était pas un canular .

Jada Pinkett Smith a expliqué à People que sa première réaction au retour de Will Smith a été de lui demander « Est ce que tu vas bien ? ». Elle a expliqué avoir éprouvé un électrochoc en réalisant qu’il venait de l’appeler sa femme, alors qu’ils étaient en réalité séparés depuis six ans :

« Je ne comprends pas pourquoi Will est si bouleversé. Nous vivions séparément et étions là en famille, pas en tant que mari et femme. Mais quand j’entends Will crier ‘femme’ dans le chaos du moment, je me dis instantanément : ‘Oh shit… Je suis sa femme !’ ».