L’huile de coco est-elle un bon démaquillant ?

L’huile de coco peut être utilisée de bien des façons en beauté. Le problème, c’est qu’on la considère souvent comme occlusive. Mais que donne-t-elle lorsqu’elle est appliquée à des fins de démaquillage ?

Nous avons à peu près tous de l’huile de coco chez nous. Que ce soit pour cuisiner, pour nourrir nos cheveux ou encore pour l’utiliser en bain de bouche… C’est un produit relativement accessible qu’il est facile de trouver partout. Malheureusement, il souffre d’une réputation contradictoire. Quand certains ne jurent que par lui, d’autres, le trouve occlusif, comédogène et trop gras pour leur type de peau. S’il n’est pas vraiment recommandé de l’utiliser sur le visage, en tant qu’huile de soin, peut-elle quand même remplacer notre démaquillant traditionnel ? C’est ce que nous allons voir.

Se démaquiller à l’huile de coco : oui mais…

Dans l’huile de coco, on retrouve, de façon très concentrée, de l’acide laurique. Cet acide gras saturé a des propriétés antibactériennes très efficaces ce qui lui permet de réduire les inflammations et de lutter activement contre la prolifération de bactéries responsables, par exemple, de l’acné.

Autre avantage à ne pas dénigrer : l’huile de coco retire très efficacement le maquillage. Grasse, elle parvient à dissoudre le maquillage, même waterproof et attire les impuretés lipophiles pour les éliminer au moment du rinçage.

Lorsqu’elle est munie de sa pulpe, elle peut même effectuer une légère exfoliation mécanique quand elle est appliqué sur l’épiderme.

Ces trois avantages en font-elle pour autant un bon démaquillant ? D’après le docteur Carl Thornfeldt, interrogé par le magazine Byrdie, la réponse est oui :

« L’huile de coco est antibactérienne, anti-levure et fonctionne également comme une excellente crème de premiers secours. En raison de son effet dégraissant, elle fonctionne également bien comme démaquillant »

De très bons points pour cette huile facile à trouver et surtout bon marché. Mais est-elle pour autant conseillée à tous ? La réponse est non malheureusement.

L’huile de coco : déconseillée à certains types de peau ?

Si l’huile de coco est conseillée pour les personnes ayant la peau sèche ou sensible, tous les épidermes sont différents. Malheureusement, il est difficile de savoir à l’avance si le vôtre va apprécier le démaquillage à l’huile de coco ou à l’inverse, le détester.

Pour le savoir, le docteur Thornfeldt suggère de l’introduire petit à petit dans votre routine de démaquillage. À mesure par exemple d’une à deux fois par semaine pour commencer. Si votre peau la supporte, dans ce cas vous pouvez augmenter la cadence. Mais une chose est sûre : l’huile de coco ne s’utilise pas seule, elle doit impérativement être rincée.

Comment utiliser l’huile de coco ?

Parce que l’huile de coco peut, dans certains cas créer des réactions cutanées et l’obstruction des pores, il est important de la manipuler avec soin. Mais comment ? Dans un cadre de double nettoyage, elle pourrait apporter tous ses bénéfices à la peau sans pour autant y laisser de film gras et occlusif.

Il suffit pour ça de se démaquiller avec de l’huile de coco dans un premier temps, puis de rincer et nettoyer le visage en appliquant un produit lavant (gel, mousse ou lait) dans un second temps.

Ce geste, en plus d’être conseillé pour retirer les impuretés lipophiles et hydrophiles présentes sur la peau, va vous permettre d’obtenir un épiderme frais, et complètement dénué d’huile. Ensuite, vous pourrez sans crainte faire place à votre routine de soin habituelle…