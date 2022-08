Pourquoi se laver les cheveux à l’envers est préconisé par les experts ? 

Lorsqu’on se lave les cheveux, on a tendance, sans même s’en rendre compte, à nettoyer en priorité certaines zones du cuir chevelu et à être un peu moins précautionneux sur d’autres parties. Mais comment faire en sorte que cet endroit soit parfaitement propre ? Un expert a livré son secret.

Avec les bains de mer, de piscine, et la transpiration, on a toutes et tous tendance à se laver plus régulièrement les cheveux en été tant ces derniers peuvent devenir gras très vite. Le problème, c’est qu’en se les lavant plus souvent, on va déséquilibrer encore plus la barrière hydrolipidique du cuir chevelu ce qui mène inévitablement à un phénomène qu’on déteste : la surproduction de sébum. Bref, c’est un peu le serpent qui se mord la queue.

Pour rééquilibrer cette zone, il n’y a pas 10 000 solutions… Le plus efficace reste d’espacer les lavages. Mais comment ? La solution est plutôt simple : en se les lavant avec le plus d’attention possible. La méthode la plus efficace pour le faire ? Se pencher la tête en avant (dans la mesure du possible et du raisonnable évidemment) après avoir préalablement humidifié les cheveux et masser ainsi le cuir chevelu. De cette manière la zone la plus souvent oubliée : l’arrière du crâne, est correctement nettoyée et les contours du visage (les oreilles, le cou) ne sont pas laissés-pour-compte.

Une théorie confirmée par le coiffeur et maquilleur Aaron Barry, interviewé par le Elle néerlandais :

« L’arrière de la tête est généralement la zone que les gens oublient. Ils ont tendance à se concentrer sur le dessus, mais la plupart de nos cheveux se trouvent à l’arrière de la tête. »

@Gift Habeshaw

Une tête bien lavée = un volume boosté

Si la sécrétion de sébum est un phénomène totalement normal émis par le corps pour pouvoir continuer de protéger la peau correctement contre les agressions du quotidien, un cuir chevelu mal lavé peut entraîner un ralentissement de la pousse des cheveux.

La cause du problème ? Pas vraiment le sébum en lui-même mais plutôt l’obstruction des follicules pileux par l’accumulation de cellules mortes, de résidus de produits et de transpiration. Pour lutter contre ce problème, la solution est d’abord de bien se laver les cheveux et, une fois par semaine, d’appliquer un gommage du cuir chevelu pour débarrasser ce dernier, des résidus qui peuvent l’encombrer.

Vous n’êtes pas fan du gommage ? Ça peut arriver ! Heureusement, il existe une autre solution pour vous : la brosse stimulante pour le cuir chevelu en silicone. Cette dernière va venir décoller les cellules mortes et les impuretés tout en boostant la microcirculation du sang, le tout, en vous permettant de vous laver les cheveux de façon optimale.

Que demande le peuple ?

À lire aussi : Si cette machine à se clipper des strass dans les cheveux vous dit quelque chose, c’est normal, elle revient des années 2000

Crédits de l’image de une : @Armin Rimoldi via Pexels.