Call My by Your Name : le réalisateur Luca Guadagnino évoque à nouveau la possibilité d’une suite

Alors qu’on pensait enterrée la possibilité de voir une suite à Call Me by Your Name, le réalisateur Luca Guadagnino s’est de nouveau exprimé sur le sujet, évoquant une histoire centrée sur Elio.

On avait dû se faire une raison en 2021, lorsque Luca Guadagnino avait annoncé que Call Me by Your Name n’aurait pas de suite. Pourtant, en 2022, surprise. Abandonner l’histoire d’Elio et Oliver ne semble pas si facile que ça.

Les chroniques d’Elio ?

Le 6 septembre, Luca Guadagnino s’est exprimé dans les colonnes d’IndieWire, réactualisant la possibilité de voir un jour une suite à la merveille estivale de 2017. Néanmoins, le réalisateur a précisé :

« Une suite, c’est un concept américain. Ce sont plutôt les chroniques d’Elio, les chroniques de ce jeune garçon qui devient un homme. C’est quelque chose que j’ai envie de faire. »

Pour rappel, Call Me by Your Name était adapté d’un roman d’André Aciman. Suite au succès du film, l’auteur a écrit une suite en 2019. L’action de Find Me se situe cinq ans après la fin de l’histoire d’amour d’Elio et Oliver. Pour l’instant, rien n’indique que le projet de Luca Guadagnino serait une adaptation de ce second roman.

Des retrouvailles dans Bones & All

En attendant de peut-être réouvrir le chapitre Call Me by Your Name, les fans du travail de Luca Guadagnino et Timothée Chalamet ont de quoi patienter avec le film Bones & All. À propos de cette histoire d’amour et de cannibalisme, dont la sortie en salles aux États-Unis est fixée au 23 novembre, le réalisateur a déclaré à IndieWire :

« Ce n’est pas comme si j’avais abandonné Timothée au début de son explosion et que je l’avais retrouvé des années après. On est restés proches. Je savais qu’on retravaillerait bientôt ensemble, mais il fallait que ce soit pour le bon projet. Voir avec quelle humilité et rigueur il a fait ses premiers pas vers la gloire, comment ce jeune homme fébrile est devenu une star planétaire, m’a rendu si fier. Il y a un très beau lien entre lui et moi. »

Bones & All n’a pas encore de date de sortie en France.

© Sony Pictures

À lire aussi : Timothée Chalamet a porté un dos-nu à la Mostra de Venise, et tout est chamboulé

Crédit de l’image à la Une : © Sony Pictures