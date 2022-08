Romance cannibale en road-trip avec Timothée Chalamet : c’est la bande-annonce de Bones and All

Le réalisateur de Call Me by Your Name, Luca Guadagnino, et Timothée Chalamet se retrouvent dans Bones and All, une romance sur fond de cannibalisme à la bande-annonce mystérieuse.

C’est l’un des projets cinéma les plus intrigants de l’année. Coiffé d’un mulet rose, Timothée Chalamet est de retour devant la caméra de Luca Guadagnino, le réalisateur de Call Me by Your Name. Bones and All n’a pas encore de date de sortie française, mais le film s’est dévoilé dans une première bande-annonce qui rajoute encore un peu de mystère.

Romance et horreur dans la bande-annonce de Bones & All

Après la parenthèse estivale de Call me by Your Name qui avait fait fondre nos cœurs en 2017, Luca Guadagnino continue son revirement radical en explorant le genre de l’horreur. Le réalisateur du remake de Suspiria revient nous hanter avec une histoire de cannibalisme. Autre nouvelle réjouissante : Bones & All sera porté par Taylor Russell Mckenzie, brillante actrice de 28 ans ayant notamment prouvé son talent dans Waves.

Dans Bones & All, Maren Yearly est une jeune fille de seize ans. Elle parcourt l’Amérique dans l’espoir de retrouver son père. Elle espère ainsi comprendre pourquoi elle a tué bon nombre de ses amis car elle se contient pour ne pas repasser à l’acte… Dans cette romance, Timothée Chalamet incarnera Lee, un vagabond privé de ses droits. Luca Guadagnino a puisé son scénario du roman éponyme de l’Américaine Camille DeAngelis, sorti en 2015.

On a hâte de le découvrir !

© MGM

Crédit de l’image à la Une : © MGM