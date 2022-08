Sans filtre : la Palme d’or de Cannes malmène les riches dans sa bande-annonce

Deux mois avant sa sortie en salles, le film grand vainqueur du festival de Cannes, réalisé par Ruben Östlund, débarque dans une bande-annonce déjantée.

C’est une Palme d’or historique. Sans filtre est le ticket d’entrée de Ruben Östlund dans le cercle très fermé des cinéastes ayant gagné deux Palmes d’or, récompense suprême du festival de Cannes.

Tandis qu’on est occupés à bouillir d’impatience à l’idée découvrir le nouveau film du réalisateur de The Square, Sans filtre s’est dévoilé dans une bande-annonce… qui ravira les émotophobes et les thalassophobes…

La bande-annonce de Sans filtre

Disséquer les excès du capitalisme

Sans filtre suit Carl et Yaya, un couple de mannequins et influenceurs. Après la Fashion Week, une croisière de luxe sur un yacht les invite. L’équipage est aux petits soins avec les vacanciers tandis que le festival de courbettes et de mondanités bourgeoises va bon train.

Alors que le fameux dîner de gala approche, le capitaine refuse de sortir de sa cabine. Mais les événements prennent une tournure inattendue et les rapports de force s’inversent lorsqu’une tempête se lève et met en danger le confort des passagers.

Crossover complètement improbable entre Titanic et un sketch des Monty Python, Sans filtre promet au moins de nous faire rire. Outre l’éventail de gags à base de chutes, de toilettes qui explosent ou de jets de vomi offerts par un bateau qui prend l’eau, le film compte au casting l’excellent Woody Harrelson. Cet acteur avait déjà confirmé son génie comique dans Three Billboards, Les panneaux de la vengeance. Reste à voir si la satire sociale saura convaincre et si ses métaphores anticapitalistes fonctionneront autant que celles d’un Parasite !

© Plattform-Produktion

Crédit de l’image à la Une : Plattform-Produktion