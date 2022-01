Eminem, Kendrick Lamar, Mary J. Blige, Snoop Dog, Dr Dre : vous ne rêvez pas, ils seront tous au Super Bowl 2022

Pas besoin de comprendre les règles du football américain pour s’enthousiasmer devant la finale de la NFL : le programme du show de la mi-temps 2022 suffit à nous faire rêver.

Beyoncé, Shakira, The Weeknd, Lady Gaga… Tous les ans au Super Bowl, le show se passe moins sur le terrain qu‘à la mi-temps. Devant des audiences qui touchent presque la centaine de millions, de nombreuses stars des Etats-Unis et d’ailleurs se mettent en scène dans des publicités spécialement créées pour l’occasion, mais aussi et surtout dans un concert de mi-temps.

Mary J. Blige, Eminem, Kendrick Lamar, Dr Dre, Snoop Dog au programme du Super Bowl

On connaissait déjà le line-up de qualité de ce concert d’une quinzaine de minutes, annoncé par l’AFP le 1er octobre : en 2022, le show culte de la mi-temps du Super Bowl accueillera pas une, pas deux mais bien cinq superstars. Kendrick Lamar, Mary J. Blige, Dr. Dre, Snoop Dogg et Eminem, un programme hip-hop qui fera frétiller les millennials d’impatience, et que la NFL vient de rendre encore plus alléchant avec un trailer.

🎤 La bande annonce pour le show le plus épique et rempli de stars de la mi-temps du Super Bowl LVI !@eminem @kendricklamar @drdre @SnoopDogg @maryjblige



Regardez ces cinq titans de la musique se préparer pour le show #PepsiHalftime du 13 au 14 février pic.twitter.com/1cOIlxwVtr — NFL France (@NFLFrance) January 20, 2022

Le trailer du Super Bowl

Dans cette vidéo postée il y a deux heures sur YouTube, on voit ces légendes du hip-hop des côtes est et ouest se préparer au Super Bowl au son de leurs grands succès, dans une ambiance very 90’s. Le tout saupoudré de placements produits Pepsi très évidents — il ne faudrait pas oublier que le Super Bowl est aussi un événement commercial, les recettes publicitaires de l’an dernier ayant rapporté 545 millions de dollars.

Le trailer se termine sur leur arrivé à Los Angeles où se tiendra la finale du championnat de football américain, avec une dégaine qui leur donne tout l’air des Avengers du rap.

Si le trailer vous fait autant envie qu’à nous, sachez que ce show de mi-temps aura lieu le dimanche 13 février !

