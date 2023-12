Muriel Robin et son épouse Anne Le Nen reviennent sur leur long combat pour avoir un enfant

Ensemble depuis 20 ans, les deux comédiennes se sont confiées dans l’émission « Sept à Huit » sur leur parcours d’insémination artificielle afin d’avoir un enfant.

« Les choses n’étaient apparemment pas écrites comme ça pour nous » Dans l’émission Sept à Huit diffusée dimanche 24 décembre, Muriel Robin et son épouse Anne Le Nen sont revenues sur leur parcours de combattantes afin d’avoir un enfant par insémination artificielle, la PMA n’étant pas légale pour les couples lesbiens à l’époque.

« J’allais peut-être avoir un enfant, mais j’avais un peu perdu Anne »

Elles expliquent alors avoir « commandé un donneur » mais que le paquet s’était perdu. « Il y avait six doses dedans, ça se perd, donc on va chez DHL et qu’est-ce qu’il y a dans le paquet madame ? Bon on ne peut pas vous dire trop mais on ouvre la boîte en bois, on dévisse une bonbonne, il y a de la fumée qui sort et là-dedans on sait qu’il y a le père de notre enfant », confie Muriel Robin avec humour. Elle et son épouse se rejoignaient sur les tournages pour effectuer le traitement, car « les fenêtres pour les inséminations sont très précises ».

Des précisions qui ont amené Anne Le Nen, qui devait porter l’enfant, à faire une fixation sur les calendriers d’insémination et le traitement hormonal qui en a découlé : « J’étais en plein tournage et pourtant, je ne faisais que regarder l’horloge », a-t-elle révélé.

Pour Muriel Robin : « Elle était devenue folle. Il n’y a que les femmes qui peuvent savoir ce que c’est. J’allais peut-être avoir un enfant, mais j’avais un peu perdu Anne », a-t-elle expliqué. Pour Anne Le Nen, il s’agit d’un souvenir très douloureux : « C’était affreux », a-t-elle assuré.

Finalement, les deux comédiennes ont fait le choix de ne pas poursuivre leur parcours, l’insémination n’ayant pas fonctionné. « Nous voilà toutes les deux. Et tout l’amour que l’on a à donner, on se le donne à nous. On fait des enfants autrement ». Aujourd’hui, Muriel Robin s’est par ailleurs maintes fois positionnée pour la PMA pour toutes, avant qu’elle ne soit légalisée en août 2021.

