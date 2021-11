Les Brit Awards disent bye bye aux catégories genrées

La fameuse cérémonie qui récompense chaque année le meilleur de la musique britannique a décidé de se débarrasser des catégories « artistes féminines » et « artistes masculins ». Une façon de mieux refléter la société actuelle.

C’est un petit changement, mais qui en dit long : les Brit Awards, la récompense musicale des artistes britanniques, a décidé de ne plus distinguer les hommes et les femmes dans plusieurs distinctions.

Fini les catégories « female artist » et « male artist » pour les catégories nationales et internationales. À partir de 2022, elles seront remplacées par deux catégories Artiste de l’année. Tout simplement.

On peut y voir plein d’aspects positifs, déjà celui de raccourcir rien qu’un tout petit peu ces cérémonies toujours bien trop longues, mais surtout celui d’interroger notre construction genrée de la société et la façon dont même dans les arts, nous nous amusons à toujours distinguer les hommes et les femmes, comme si cela avait un sens d’un point de vue strictement artistique.

Tom March, le nouveau président des Brit Awards, qui veut construire une cérémonie plus inclusive, l’exprime ainsi :

« C’est complètement le bon moment pour célébrer les accomplissements des artistes pour la musique qu’ils créent, pour leur travail, sans tenir compte de leur genre. »

Billie Eilish remerciant ses fans en recevant le Brit Award de l’artiste féminine internationale de l’année 2020 des mains de Melanie C.

Une cérémonie enfin à l’image de la société

Comme le rappelle 20 Minutes, c’est notamment l’artiste non-binaire Sam Smith qui avait en début d’année 2021 fait part de son espoir de voir les catégories genrées dépassées :

« J’ai hâte que les cérémonies de récompenses reflètent la société dans laquelle nous vivons. Célébrons tout le monde, quel que soit le genre, la race, le handicap, la sexualité, la classe. »

Une bonne nouvelle et tout de même un léger bémol

On ne saurait cependant faire l’économie d’une certaine prudence face à cette suppression des catégories genrées. Car elle n’est certainement pas une garantie d’atteindre l’égalité dans un palmarès. C’est ce que l’on voit par exemple dans les prix littéraires, qui ne prennent pas en compte le genre des auteurs et autrices… mais où dominent encore largement les œuvres écrites pas des hommes.

Concernant les Brit Awards, The Guardian rappelle justement que le cru 2020 n’avait récompensé qu’une seule femme dans les catégories déjà mixtes de l’album, du groupe, de la chanson et du nouvel artiste de l’année. Pour pallier un éventuel manque de femmes parmi les récompenses, les organisateurs ont donc ajouté de nouvelles catégories mixtes à compter de 2022.

D’autres cérémonies empruntent cette voie

Les MTV Video Music Awards avaient déjà initié cette démarche en 2017 avec une catégorie Meilleure vidéo de l’année. Et cette dynamique pourrait bien aussi atteindre d’autres domaines artistiques : le festival de cinéma de San Sebastian a remis pour la première fois un prix mixte de la Meilleure interprétation en septembre dernier.

Et si la France suivait le même chemin avec les Victoires de la musique ou bien les César ? Est-elle seulement prête pour cette petite évolution ? On ne peut s’empêcher de se demander comment serait accueillie un tel dégenrement, alors que l’idée même d’un pronom non-genré crée tant de remous…

Crédit photo : Brit Awards (capture)