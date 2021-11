L’actrice Gemma Whelan révèle que les conditions de tournage des scènes de sexe étaient bien loin d’être optimales dans Game of Thrones. Elle a tenté de rendre ce bordel un peu plus vivable et réclame aujourd’hui une généralisation des coordinatrices d’intimité.

Cela confirme ce qu’avaient déjà confié plusieurs actrices de Game of Thrones : de coordinatrice d’intimité, le plateau de la série était totalement dépourvu. Et vu comme la série a appâté le chaland avec ses scènes de sexe – et aussi, accessoirement, ses débordements de violences et d’hémoglobine – cela aurait pourtant été bien utile.

L’une des actrices de la série, Gemma Whelan, qui interprétait Yara Greyjoy, a révélé au Guardian avoir fait office de coordinatrice d’intimité sur le tournage, à défaut qu’une personne dédiée soit présente :

« On nous disait juste “Quand vous entendez action, vous y allez !”, et ça ressemblait à un chaos effréné. Mais entre acteurs, il y avait toujours un instinct de veiller les uns sur les autres. Il y avait cette scène dans un bordel avec une femme et elle était si exposée qu’on a parlé ensemble d’où serait la caméra, et ça lui a fait du bien. Un réalisateur pouvait dire “Mords-lui un peu le nichon, claque-lui la fesse et dégage”, mais j’ai toujours pris le temps d’en parler avec les autres acteurs. »

Comme elle l’explique à propos d’une scène entre elle et Alfie Allen, qui joue son frère Theon Greyjoy, ce sont donc les comédiens et comédiennes de la série qui ont pallié l’absence d’une personne en charge de veiller au bien-être et à la sécurité dans les scènes de sexe.

« Alfie était très “Est-ce que c’est ok ? comment on fait pour que ça fonctionne ?”. Avec quelqu’un en charge de diriger l’intimité, c’est de la chorégraphie – tu te places là, je vais là, et l’accord et le consentement sont donnés avant de commencer. C’est un pas dans la bonne direction. »

Une mission récente mais on ne peut plus nécessaire

Game of Thrones n’a intégré les coordinateurs d’intimité qu’en 2018, à la faveur d’un changement global dans cette direction chez HBO.

Emilia Clarke et Jason Momoa dans la saison 1 de Game of Thrones

L’industrie du cinéma et des séries semble tout juste prendre la mesure de la nécessité des coordinatrices d’intimité.

Lors de la dernière cérémonie des BAFTA, la réalisatrice et actrice Michaela Coel remerciait justement Ita O’Brien, celle qui a œuvré dans sa série I May Destroy You, notamment lors des scènes de viol, expliquant ainsi que ce poste est loin d’être superflu :

« Je sais ce que c’est de tourner sans coordinatrice d’intimité. Du sentiment de malaise, de gêne qui imprègne l’équipe. De la dévastation secrète que ça crée chez les acteurs et actrices. »

Crédit photo : HBO