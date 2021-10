Voici en quoi House of the Dragon diffèrera de Game of Thrones, selon son showrunner

Miguel Sapochnik, le showrunner du spin-off de Game of Thrones, explique quelles seront les différences notables avec l’œuvre originale.

Le spin-off de Game of Thrones débarquera environ trois ans après que la série phare d’HBO a pris fin — dans les larmes, le sang, et surtout la déception des fans, que la dernière saison n’a pas entièrement su convaincre.

Intitulée House of the Dragon, cette nouvelle série déroulera son intrigue 200 ans avant la love story entre Daenerys et Jon Snow et sortira en 2022.

Et une chose est sûre, ce préquel sera bien différent de la série créée par D.B. Weiss et David Benioff !

Quelles différences entre Game of Thrones et House of the Dragon ?

Interviewé par le magazine The Hollywood Reporter, le réalisateur et showrunner Miguel Sapochnik (qui avait déjà bossé sur la série Game of Thrones, en façonnant notamment l’extraordinaire épisode Battle of the Bastards, saison 6) a tout d’abord expliqué que le ton de ce nouveau programme serait différent :

« Nous essayons d’être le plus respectueux de la série originale. Il n’est pas nécessaire de réinventer la roue, car elle n’a pas été brisée. Mais House of the Dragon a son propre ton, qui va émerger et évoluer au fil des épisodes. »

Il précise par ailleurs qu’il convient de respecter l’œuvre télévisuelle primaire en ne saccageant pas ce qui a déjà été accompli mais, au contraire, en le complétant :

« Mais d’abord, il est très important de rendre hommage à Game of Thrones, une série révolutionnaire. Nous portons cette série sur nos épaules et c’est pourquoi nous n’allons pas la refaire mais bien la compléter. Je ne suis pas arrivé dessus en disant : “on va tout changer, proposer une palette de couleurs différentes !” — ,on, la série précédente me plaisait amplement. »

Si les deux séries seront différentes, force est donc de constater qu’elles garderont une certaine empreinte commune, et c’est tant mieux. Élaborer un programme foncièrement aux antipodes de ce qui a déjà été façonné reviendrait à contredire l’œuvre initiale et à se mettre les fans à dos.

Le showrunner conclut donc :

« Ceci étant dit, on ne peut pas tout seulement répéter la même chose. Si vous commencez chaque phrase de la même façon, vous allez vous perdre. House of the Dragon reste une série différente, avec un staff, un cast et un ton différents. J’espère que les fans apprécieront cette nouvelle formule. En tout cas, on se donne à fond pour que ce spin-off soit à la hauteur des attentes et du Game of Thrones original. »

La messe est dite ! House of the Dragon conservera une certaine tonalité de l’œuvre originale mais viendra la compléter plutôt que la répéter, grâce à une équipe, un cast, un ton et une coloration différents.

Reste à voir ce qu’il en sera vraiment en 2022, au moment de la sortie très attendue de ce qui s’annonce déjà comme le carton HBO de l’année prochaine.

En attendant House of the Dragon…

House of the Dragon se base aussi sur un ouvrage de Georges R.R. Martin : Feu et Sang, aux odeurs de soufre et d’hémoglobine, disponible en français !

Feu et Sang, 16,90€

À lire aussi : Dépression, addiction… Kit Harington a souffert après Game of Thrones