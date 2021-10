Dragons are coming ! House of the Dragon, le prequel de Game of Thrones, a sa bande-annonce

La série très attendue House of the Dragon, le prequel de Game of Thrones, se dévoile dans un premier trailer ! Prête à retourner à Westeros ?

Dracarys, bitches ! En ce jour béni du 5 octobre 2021, HBO vient de sortir la première bande-annonce de House of the Dragon, le préquel de Game of Thrones sur la famille Targaryen.

La bande-annonce de House of the Dragon est là

Perruques blond platine, voix-off dramatique à souhait, épées, trônes, flammes incandescente, et énormément de pognon vu la qualité des images : pas de doute, on est bien de retour à Westeros.

House of the Dragon, une série attendue avec prudence

Matt Smith en prince Daemon Targaryen, aux ordres du roi Viserys Targaryen, à l’orée d’une lutte de pouvoir intestine au sein de la famille des dragons ? Sur le papier, c’est oui. Les ancêtres de Daenerys méritent bien leur propre série.

La bande-annonce semble indiquer que quelques erreurs commises par Game of Thrones ont été corrigées : on y voit notamment plusieurs personnages racisés, cruellement absents de la série HBO originelle, et aucune scène de viol gratuite ! Youpi !

Autre bonne nouvelle pour les fans d’action : le réalisateur Miguel Sapochnik, auquel on doit Battle of the Bastards et The Winds of Winter, deux épisodes considérés comme faisant partie des meilleurs de Game of Thrones, est showrunner de House of the Dragon, aux côtés de Ryan J. Condal et de George R.R. Martin himself.

Est-ce qu’on aurait aimé voir des femmes dans cette liste de mecs influents ? Oui. Clairement. Espérons que le tout soit moins dans la male gaze party que quelques épisodes malaisants vus sur HBO...

On le sait, vous le savez : la fin de Game of Thrones a déçu bien des gens. Cette nouvelle série saura-t-elle rallumer le flambeau de l’enthousiasme qui a brûlé dans tant de cœurs ?

Réponse en 2022. Mais une chose est sûre : s’il y a bien une flamme qui peut embraser à nouveau ce feu, c’est celle issue de la gorge d’un dragon.

À lire aussi : On a voulu savoir ce qu’était devenu le cast de Game of Thrones depuis la fin de la série