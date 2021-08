On a du mal à imaginer les acteurs et actrices de Game of Thrones incarner d’autres personnages. Pourtant, il va falloir qu’on s’habitue à l’idée : en ce qui les concerne, ils tournent à plein régime !

Le 16 mai 2021

Malgré la déception de la dernière saison, Game of Thrones vous manque ? On comprend. Si ça peut vous réconforter un peu, on a stalké les acteurs et actrices de la série pour vous donner de leurs nouvelles.

Après des années de performances brillantes et acclamées dans Game of Thrones, qu’est devenu le casting de la série ? Petit spoiler : ça va, nos Tyrion, Cersei et autre Jon Snow ne sont pas à plaindre !

Lena Headey est sur tous les fronts !

Lena Headey (Cersei Lannister) ne chôme pas, c’est le moins qu’on puisse dire. En 2019, l’actrice a incarné un second rôle dans le film Une famille sur le ring. Elle donnait la réplique à Nick Frost, Florence Pugh et Vince Vaughn. Plus tard cette année, on pourra la voir dans le film Twist, une adaptation moderne d’Oliver Twist de Charles Dickens.

Dans Bloody Milkshake, à paraître prochainement, on la retrouvera dans un groupe de meurtrières réunies pour mener à bien un projet. En parlant de projet, n’oublions pas celui de Marvel : New-Gen: Deadalus Rising, qui suit les aventures de deux jumeaux dotés de pouvoir grâce à la nanotechnologie qui tentent de sauver leur monde.

Côté séries, elle incarne une mère originale dans Rita, une série Showtime.

Peter Dinklage ne doit pas s’ennuyer non plus

Pas le temps de reprendre notre souffle, ça repart avec Peter Dinklage, aka Tyrion Lannister !

Peut-être avez-vous reconnu la voix de l’acteur dans le film d’animation The Angry Birds Movie 2 ou alors peut-être avez-vous souri en le voyant dans Between Two Ferns, film dans lequel il joue son propre rôle dans une version parodique ? L’acteur a aussi joué dans Les Croods 2: une nouvelle ère, sorti en décembre 2020. Attendez, ce n’est pas fini : dans I Care A Lot de Netflix, il incarne un mafieux dont la mère vient d’être placée sous tutelle. On allait presque oublier : Monsieur a tout de même joué dans Avengers: Infinity War, oui oui !

En ce qui concerne ses projets en cours : on verra Peter Dinklage dans The Thicket, The Dwarf, La Horde sauvage ou encore Brothers. ça va ? Vous suivez ?

Maisie Williams dans des rôles adultes

On se souvient tous et toutes de la première saison de Game of Thrones qui mettait en scène une Maisie Williams à peine adolescente dans son rôle d’Arya. Aujourd’hui, Maisie n’est plus une enfant et elle nous le fait savoir à travers les rôles qu’elle choisit.

En effet, en 2020, elle a joué dans le spin-off de X-Men, Les Nouveaux Mutants ainsi que dans la série Two Weeks to Live. Elle y interprète Kim Noakes, une jeune femme de 21 ans qui cherche à venger la mort de son père. Ah bon, ça vous rappelle quelqu’un ?

Enfin, on l’a vue dans The Owners, un film d’horreur qui n’a pas fait grand bruit.

Sophie Turner, au sommet de sa popularité

Entre ses grands rôles, son couple avec Joe Jonas et l’enfant à qui elle a donné naissance, on a beaucoup entendu parler de Sophie Turner (Sansa Stark) depuis la fin de Game of Thrones !

En effet, tout comme Maisie Williams, la jeune femme a joué dans des films de la franchise X-Men : X-Men: Apocalypse et X-Men: Dark Phoenix. Depuis 2020, elle est aussi en tête d’affiche de la série Survive, une série d’aventure sur le périple de deux survivants d’un crash d’avion.

Bientôt, on retrouvera l’actrice dans Broken Soldier, un film qui raconte l’histoire d’un ancien soldat souffrant de stress post-traumatique. Elle prête aussi sa voix à la princesse Charlotte dans The Prince, une série d’animation HBO sur le Prince George.

Kit Harrington : partir pour mieux revenir

À la fin de Game of Thrones, Kit Harrington, l’emblématique Jon Snow, avait intégré un centre de bien-être pour régler des soucis personnels.

Depuis son retour, il a repris les tournages. Big move : on le retrouvera prochainement dans le film Marvel Eternals. Il y joue Dane Whitman, aka le Chevalier Noir. À ses côtés se tiendront Angelina Jolie, Salma Hayek et Richard Madden. Du très beau monde, ma foi !

Ce joli casting nous a presque fait oublier son apparition dans la saison 2 de Modern Love, une série sur l’exploration de l’amour sous toutes ses formes.

Emilia Clarke flirte avec Hollywood

L’ancienne Khaleesi n’a pas fait dans la dentelle avec les rôles qu’elle a joués en parallèle de ou après Game of Thrones ! Et vous l’avez probablement remarquée si vous avez visionné Terminator Genisys et Solo: À Star Wars Story.

Moins tape-à-l’oeil, mais tout de même lourdement promu : elle a aussi joué dans Last Christmas, un film choupi sur la magie de Noël à l’origine d’un couple improbable, tout ça tout ça.

Isaac Hempstead Wright : discrètement, mais sûrement

Vous vous souvenez du petit Bran ? Eh bien aujourd’hui son interprète a 21 printemps et deux projets en cours : The Blue Mauritius et Voyagers.

Le premier raconte l’aventure de cinq cambrioleurs réunis à Cape Town pour dérober le timbre le plus cher du monde, tandis que le deuxième suit 30 personnes envoyées dans l’espace pour trouver un lieu habitable.

Nikolaj Coster-Waldau, des projets à la pelle

En 2019, celui qui incarnait Jaime Lannister a joué dans Suicide Tourist et Domino. Il a également joué dans une série intitulée Gone Hollywood, dans laquelle on rencontre des agents artistiques qui se regroupent pour fonder leur propre agence dans le Hollywood des années 1980.

En 2020, c’est dans A Taste of Hunger qu’on a pu voir l’acteur. Le film raconte l’histoire d’un couple déterminé à obtenir une étoile Michelin.

Enfin, on verra Nikolaj Coster-Waldau bientôt sur Netflix dans Against the Ice pour lequel l’acteur est aussi co-créateur.

Voilà ! Si dans cette petite liste, certains acteurs et actrices vous manquent, vous savez maintenant où les trouver. De rien !

