La recette des samoussas chèvre et miel, pour les soirs de flemme

Flemme de cuisiner ? Pas le budget pour commander ? On vous donne une idée de recette simple, rapide et délicieuse à cuisiner. Cette semaine, on vous donne celle des samoussas chèvre et miel.

Originaire d’Asie centrale et du Moyen-Orient, le samoussa est aujourd’hui un plat typique de la cuisine indienne et pakistanaise, le plus souvent farci aux légumes, à la viande et aux épices.

Mais en réalité, cette fine pâte de blé pliée en triangle peut s’adapter à toutes vos envies. La preuve avec cette version sucrée-salée végétarienne au fromage de chèvre et au miel.

Les ingrédients des samoussas chèvre et miel (pour 4 personnes)

4 feuilles de brick

200 g de fromage de chèvre frais (comme du Petit Billy)

3 cuillères à soupe de miel liquide (lavande, thym, toutes fleurs…)

1 oeuf

Du thym ou du romarin séché

Des pignons de pin

De l’huile d’olive

À lire aussi : La recette express du gaspacho maison, pour les soirs de flemme

La recette des samoussas

Dans un bol, commencez par mélanger le fromage de chèvre frais, le miel, les pignons de pin et les herbes aromatiques à l’aide d’une fourchette, afin d’obtenir une préparation homogène.

C’est la partie la plus délicate de la recette : le pliage des feuilles de brick. Superposez les 4 feuilles de brick et coupez-les en 2. Prenez ensuite une moitié de feuille de brick et pliez le bord arrondi vers le bord coupez. Ajoutez une cuillère à soupe de la préparation au chèvre.

Rabattez ensuite le coin autour de la préparation de manière à former un triangle. Rabattez de nouveau dans l’autre sens jusqu’à la fin de la feuille. Pour sceller le samoussa, appliquez de l’œuf battu. Pour le pliage, vous pouvez vous aider de cette vidéo.

Répétez l’opération pour tous les samoussas puis disposez-les sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé.

À l’aide d’un pinceau de cuisine, badigeonnez-les d’huile d’olive, puis enfournez à 200°C pendant 8 minutes.

Ces samoussas peuvent être consommés en guise de repas principal, accompagné d’une salade par exemple. Ils feront aussi fureur à l’apéro. Bon appétit !

Vous aimez nos articles ? Vous adorerez nos newsletters ! Abonnez-vous gratuitement sur cette page.