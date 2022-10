Vous aimez l’aubergine ? Vous allez adorer cette recette, rapide et succulente

Vous êtes régulièrement tiraillé entre l’envie de mettre plus de légumes dans votre menu et la flemme (disons-le) de cuisiner ? Cette recette d’aubergines rôties à la japonaise est faite pour vous : rapide à mettre en oeuvre et succulente, elle ravira vos papilles (et épatera vos convives aussi, promis).

Pour un repas solo ou un diner avec des amis, l’aubergine n’est pas vraiment le légume auquel on pense spontanément. On l’imagine instantanément en gratin ou en moussaka, rien de vraiment original, et surtout, la perspective d’une recette fastidieuse. Mais qui a dit qu’il n’y avait qu’une seule façon de cuisiner l’aubergine ?

Cette recette d’aubergines rôties à la japonaise promet de dépoussiérer l’emploi de ce légume en 5 minutes top chrono de préparation, et 40 minutes de cuisson.

La recette des aubergines rôties à la japonaise

Les ingrédients (pour deux personnes) :

2 aubergines

2 cuillères à soupe de pâte miso

2 cuillères à soupe de sauce soja

2 cuillères à soupe d’huile de sésame

2 cuillères à soupe de graines de sésame

Le vert d’un oignon de printemps finement émincé

Les étapes de la recette :

Préchauffez votre four à 180 degrés

Coupez les aubergines en deux, dans le sens de la longueur, et disposez-les sur un plat

Lamez la chaire encore crue des aubergines à l’aide de la lame d’un couteau. Incisez en surface, en biais, dans un sens puis dans l’autre, sans enfoncer la lame trop en profondeur.

Dans un bol, mélangez la pâte miso, la sauce soja, l’huile de sésame et les graines de sésame

Répartissez généreusement la préparation du bol sur la surface des aubergines à l’aide d’un pinceau ou d’une cuillère

Enfournez une bonne quarantaine de minutes

Assaisonnez à votre goût, ajoutez quelques graines de sésame ainsi que les verts d’oignon de printemps ciselé sur la surface des aubergines

Servez chaud, accompagné de ce qui vous donne envie, du riz ou une salade verte, par exemple.

Visuel de une : Unsplash / Micky White

