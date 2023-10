Ménopause : moins de la moitié des femmes en parlent à leur conjoint

À l’occasion de la Journée mondiale de la ménopause ce mercredi 18 octobre, une étude a dévoilé que ce phénomène est encore tabou pour de nombreuses femmes.

Bien qu’elle touche 14 millions de femmes en France, la ménopause demeure un sujet encore tabou pour bon nombre d’entre elles. À l’occasion de la journée mondiale de la ménopause, la mutuelle MGEN et la Fondation des femmes ont publié mercredi 18 octobre une enquête repérée par ELLE, qui revient sur ce tabou.

Une personne sur trois n’ose pas aborder le sujet de la ménopause

Si 80% des Français, tout genre confondu, estiment qu’il faut libérer la parole au sujet de la ménopause, le faire est tout autre chose. Puisque 35% des personnes interrogées, soit une sur trois, n’ose pas aborder le sujet. Pire encore : seules 39% des femmes osent en parler à leur conjoint, soit moins de la moitié d’entre elles. En complément, un tiers des Français en couple avec une femme âgée entre 45 à 60 ans ne saurait dire si leur conjointe est ménopausée ou non.

Et pour cause, 38% des femmes interrogées considèrent ce sujet comme « pénible » ou encore « tabou », contre 27% des hommes. Par conséquent, l’enquête révèle que la majorité des femmes (soit 61%) parlent de leur ménopause en premier lieu aux professionnels de santé. Les amies arrivent en deuxième position, à 49%, et leur famille 42%.

28% des femmes avouent avoir caché les effets de la périménopause

Outre le tabou de la ménopause, les inégalités face au vieillissement sont également mentionnées dans l’étude : deux tiers des Françaises et Français (66%) estiment que les hommes et les femmes sont traités différemment au travail ainsi que dans l’espace public. Par conséquent, 28% des femmes interrogées avouent avoir caché les effets de la périménopause dans leur vie privée, et 26% dans leur vie professionnelle.

87% des femmes estiment tout de même vivre leur ménopause sereinement. Mais, les informations manquent : 37% des femmes pré-ménopausées déclarent ne pas être suffisamment informées sur le sujet.

