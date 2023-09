Et si vous racontiez la naissance de votre enfant dans un livre ?

Grâce à Bam Badam, vous pouvez raconter toute la naissance de votre enfant dans un livre personnalisé et personnalisable, adapté à son âge. C’est si mignon qu’on a eu envie de vous le présenter, ainsi sa créatrice, Camille Decroizant. Interview.

Chaque naissance, chaque venue au monde est différente. Si différente que parfois, en tant que parents, on peut avoir un peu de mal à la raconter à celui ou celle qui a débarqué dans notre vie comme un tsunami. PMA, césarienne, prématurité, tout ceci peut être un peu complexe à comprendre pour un enfant, qui aimerait pourtant bien qu’on lui raconte comment il a débarqué dans la famille.

Mais si vous laissiez un livre vous aider à trouver les mots ? C’est ce que fait Camille Decroizant, ancienne éditrice, en créant Bam Badam, un ouvrage entièrement personnalisable. Un livre sur mesure aux illustrations toutes douces, qui vous permettra de donner vie à l’évènement qui a bouleversé la vôtre.

Interview de Camille Decroizant, créatrice de Bam Badam

Madmoizelle : Pouvez-vous vous présenter ?

Camille Decroizant. Je suis Camille Decrozant, autrice, maman et fondatrice de Bam Badam, les livres personnalisés qui racontent l’histoire de chaque enfant.

Comment vous est venue l’idée de créer Bam Badam ?

Camille Decroizant. L’idée est née en même temps que ma fille Alma, en 2019. Alma est arrivée grâce à un long parcours PMA et avec ma femme Aurélie, on avait à cœur de lui transmettre son histoire. On a alors cherché des livres jeunesse en librairie, dans les bibliothèques… et on n’a jamais trouvé.

J’ai réalisé qu’en dehors des parcours très classiques, il était difficile (voire impossible) de trouver un support adapté pour raconter son histoire à son enfant. PMA, prématurité, césarienne, grossesse arrêtée, bébé surprise… Ces thématiques ne sont pas présentes dans la littérature jeunesse, sauf dans certains livres spécialisés. Et si on cherche en plus à se reconnaître dans le schéma familial, c’est mission impossible ! Alors, j’ai quitté mon poste dans une grande maison d’édition pour me lancer dans cette belle aventure.

Pourquoi ce nom ?

Camille Decroizant. Je me suis laissé un été pour trouver le nom parfait pour ce projet. Mes amis et ma famille étaient très créatifs, mais je n’avais pas encore mis le doigt sur LE nom. Et un matin, Alma a posé son oreille sur mon cœur pour écouter les battements et a dit « bam badam, bam badam… ». C’était ça, ce battement universel et unique, tout comme chaque naissance : Bam Badam !

Ces livres sont totalement personnalisables et ils permettent aux enfants de comprendre l’histoire de leur naissance. Pensez-vous qu’il est important de tout leur dire pour leur propre construction ?

Camille Decroizant. Je suis convaincue qu’il faut tout dire aux enfants pour leur permettre de bien grandir. Leur histoire leur appartient et c’est important qu’ils la connaissent. Même si certains sujets nous semblent difficiles, les enfants peuvent tout entendre. Évidemment, il faut choisir les mots et le niveau de détails, mais ils sont capables de tout accueillir. Transmettre ses racines à son enfant est le plus beau cadeau qu’on puisse lui faire.

À l’heure du tout numérique, pourquoi avez-vous voulu créer un support en papier ?

Camille Decroizant. J’ai toujours adoré les livres pour enfants, que j’aime admirer, ranger par couleur et feuilleter encore. Le numérique a ses avantages, mais n’offre pas les mêmes moments de partage que le livre papier. Je pense notamment au plaisir de la lecture du soir avec son ou ses parents avant d’éteindre les lumières, si propice aux échanges et discussions, loin des écrans. C’était également important pour moi que chaque enfant puisse être visiblement représenté dans sa bibliothèque. C’est un symbole fort de voir son histoire extraordinaire dans un si beau livre imprimé.

Comment fait-on pour créer un livre personnalisable Bam Badam ?

Camille Decroizant. Il suffit de se rendre sur le site www.bam-badam.fr et de remplir le questionnaire de personnalisation pour commander le livre de l’enfant. L’équipe Bam Badam écrit ensuite l’histoire sur mesure et l’envoie par mail aux parents sous 5 jours pour validation avant de lancer l’impression. Et si c’est pour offrir, un bon cadeau est disponible.

D’un point de vue écologique, est-ce que les livres sont fabriqués dans une démarche écoresponsable ?

Camille Decroizant. C’est en effet une valeur importante du projet. Les livres sont entièrement fabriqués en France, entre Paris et Nantes, et sont imprimés sur du papier recyclé chez notre partenaire labellisé Imprim’vert.

Pouvez-vous nous parler des illustrations qui sont créées dans les livres ?

Camille Decroizant. Ces illustrations sont l’œuvre d’Elena Baudier-Melon qui a donné vie à ces adorables petits quokkas, à la gouache, dans son atelier parisien. Ensemble, nous avons imaginé une maquette totalement inclusive, qui se décline en textes et en images pour s’adapter à toutes les familles et tous les parcours. Cette collection d’illustrations grandit petit à petit pour raconter toujours plus d’histoires.