9 parents sur 10 veulent connaitre le sexe de l’enfant avant sa naissance

Une enquête menée par Elfe et partagée par l’Ined montre que près de 90 % des futurs parents demandent à connaitre le sexe de leur bébé, et ce, dès la grossesse.

Savoir ou ne pas savoir, telle est la question pour de nombreux futurs parents. Selon une étude nationale en France menée par l’Étude Longitudinale Française depuis l’Enfance (Elfe) portant sur les naissances de l’année 2011 et réalisée auprès de 18 300 familles, le besoin de connaître le sexe du bébé avant la naissance est devenu une norme, avec 89 % des mères et 84 % des pères déclarants avoir posé la question.

Un désir qui varie avec l’âge et l’expérience parentale

Les jeunes mères de moins de 25 ans sont les plus curieuses, avec un impressionnant 97 % qui veulent connaître le sexe de leur bébé. Ce désir diminue légèrement chez les mères de 25 à 29 ans (92 %) et encore un peu plus chez celles de 30 ans ou plus (89 %). L’expérience parentale joue également un rôle : les parents attendent leur premier enfant sont plus enclins à vouloir connaître le sexe que ceux qui ont déjà des enfants.

Éducation, religion, des facteurs importants dans cette décision

Les niveaux d’éducation laissent une marque significative. Les parents moins diplômés sont trois fois plus nombreux à vouloir savoir le sexe du bébé (15 %) que leurs homologues fortement diplômés (5 %). La pratique religieuse joue également un rôle, avec les mères pratiquantes (et dans une moindre mesure les pères) moins enclins à vouloir connaître le sexe.

L’influence des visites médicales sur la volonté de savoir

Les soins prénataux influencent également la décision. Les couples qui ont eu de nombreuses visites médicales (12 consultations ou plus) ou échographies (5 ou plus) sont légèrement plus enclins à vouloir connaître le sexe du bébé.

Le besoin de connaître le sexe du bébé avant la naissance est une tendance largement répandue, mais des nuances existent en fonction de l’âge, de l’éducation, de la religion et du suivi médical. Un chiffre clé à retenir : 90 % des parents veulent répondre à la question « Fille ou garçon ? » avant la grande révélation à la naissance.

