5 eaux fraîches pleine de légèreté qui sentent divinement bon l’été

C’est l’été ! Et si les températures sont déjà au beau fixe depuis un petit moment déjà, ne serait-ce pas venu le temps de switcher notre parfum d’hiver pour une fragrance légère ? Une eau fraîche, par exemple…

Qu’elles aient des nuances citronnées, marines ou florales… les eaux fraîches ont le pouvoir de nous dynamiser et de nous apporter la légèreté dont on a besoin pour arpenter notre quotidien pendant les longues journées d’été. Récemment, j’ai eu l’occasion d’en tester 5 différentes et voilà mon avis sur ces différents jus.

Fleur d’Oranger Intense de Fragonard

Après le succès de son premier parfum à la fleur d’oranger, la maison Fragonard revient avec une toute nouvelle effluve inspirée de cet arôme que l’on adore porter en été. En son cœur, un soupçon de bergamote, de jasmin et de mandarine viennent se mêler au santal et au musc en notes de fond. Une eau fraîche comme on les aime, qui laisse derrière elle, une douce odeur d’été.

Découvrez l’eau de parfum de fleur d’oranger intense de chez Fragonard à 44€ les 50ml

Chance Eau Fraîche de Chanel

Le parfumeur Jacques Polge s’est intéressé au parfum Chance de Chanel qu’il a complètement repensé afin de lui donner la fraîcheur que l’on attendait de lui. Dans un flacon toujours aussi esthétique se trouve un jus vert à la fois fleuri et pétillant aux notes de cédrat, de jasmin et de bois de teck. Une alliance étonnante et punchy qui dynamise quand la chaleur devient difficilement supportable.

Découvrez l’eau de parfum Chance de Chanel à 88€ les 50ml

Fleur de figuier de Roger & Gallet

Comment ne pas citer la Fleur de Figuier de Roger & Gallet ? Un parfum iconique mélangeant la fragrance généreuse de la pulpe de figue, aux feuilles du figuier aux notes végétales à la fraîcheur du pamplemousse. Un must-have de l’été selon nous !

Découvrez le parfum à la fleur de figuier de Roger & Gallet à 27,90 les 100ml

Mandarine + Matcha de Do Not Drink

Avec 87% d’ingrédients d’origine naturelle, Sephora et sa marque Do Not Drink parviennent à s’insérer dans le monde très complexe des parfums aux formulations plus clean. Un tour de force qui s’avère particulièrement réussi avec cette eau rafraîchissante à la mandarine et au matcha dont le pétillant et la profondeur arrivent à rentrer dans une alchimie olfactive très intéressante.

Découvrez l’eau fraîche Mandarine + Matcha de Do Not Drink à 29,99€ les 50ml

Sel d’Azur d’Yves Rocher

Pleine de contrastes, cette eau fraîche est exactement ce qu’il nous faut pour l’été car elle mélange à la fois l’acidité du citrus Italien, l’amertume du pamplemousse et l’aspect marin d’une brume salée. En note de fond, le cèdre vient complexifier la formule afin de la rendre plus profonde et désirable. Une belle réussite.

Découvrez l’eau fraîche Sel D’Azur d’Yves Rocher à 34€ les 30 ml

Crédits de l’image de une : @Emily Wang sur Unsplash.