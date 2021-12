Découvrez notre sélection de coffrets parfums « pour hommes » afin de gâter votre mec, votre père, votre frère ou même votre petite personne, parce que les odeurs n’ont pas de genre.

Les fêtes de fin d’année arrivent à grands pas et avec elles le classique échange de cadeaux du 24 au soir (ou du 25 au matin si vous faites partie de cette team). Pour vous aider à faire plaisir à coup sûr, on a sélectionné pour vous les plus beaux coffrets et cadeaux beauté à déposer sous le sapin, en commençant par le parfum !

Voici 10 coffrets de parfums « pour hommes » pour faire plaisir à tous les bruns barbus de votre vie, mais pas que ! Ce n’est pas parce qu’un parfum est décrit comme « masculin » qu’il est réservé aux mecs, alors n’hésitez pas à vous faire plaisir si vous aimez ce type de sillage.

Coffret BOSS Bottled d’Hugo Boss

Coffret eau de toilette BOSS Bottled d’Hugo Boss, 63€

Ce joli coffret signé Hugo Boss contient une eau de toilette BOSS Bottled (100mL) ainsi qu’une miniature (30mL) à glisser dans sa trousse de toilette pour les week-ends et les déplacements (plus ou moins) professionnels.

Coffret cadeau Eau Sauvage de Dior

Coffret eau de toilette Eau Sauvage de Dior, 81€

Le jus signature de Dior (100mL) est ici présenté dans un joli coffret bleu nuit, accompagné d’un vaporisateur de voyage et d’un gel douche parfumé.

Coffret Gentleman de Givenchy

Coffret eau de toilette Gentleman de Givenchy, 67,42€

Pour Noël, la maison Givenchy propose un joli coffret composé de l’eau de toilette Gentleman (100mL) et d’un vaporisateur de voyage (15mL). Pour info, Aaron Taylor-Johnson, égérie de la fragrance, n’est pas inclus dans le prix.

Coffret Match Point de Lacoste

Coffret eau de toilette Match Point de Lacoste, 51€

La marque au célèbre crocodile propose un joli coffret pré-emballé pour les fêtes. Il contient l’eau de toilette Match Point ainsi qu’un gel douche parfumé.

Coffret 1 million de Paco Rabanne

Coffret eau de toilette 1 million de Paco Rabanne, 67,42€

Le jus star de Paco Rabanne est présenté dans un joli coffret en métal effet lingot d’or. En plus de l’eau de toilette grand format (100mL), il contient un vaporisateur de sac (10mL).

Coffret Le Male de Jean Paul Gaultier

Coffret eau de toilette Le Mâle de Jean Paul Gaultier, 69€

L’eau de toilette iconique de Jean Paul Gaultier est ici présentée dans un joli coffret clin d’œil à l’une des silhouettes phares du créateur, le marin. Un gel douche parfumé est aussi inclus pour prolonger l’expérience « Le Male » jusque sous la douche.

Coffret Wanted d’Azzaro

Coffret eau de toilette Wanted d’Azzaro, 42,90€

Ce joli coffret signé Azzaro, tout d’or et d’argent vêtu, est composé d’une eau de toilette (50mL) et d’un gel douche corps et cheveux.

Coffret L’Homme d’Yves Saint Laurent

Coffret eau de toilette L’Homme d’Yves Saint Laurent, 72,09€

Ce joli coffret griffé YSL est composé de l’eau de toilette L’Homme (100mL) et d’un déodorant pour un parfumée complet.

Coffret Pour un homme de Caron

Coffret eau de toilette Pour un homme de Caron, 53,19€

Composé d’une eau de toilette (75mL), d’un gel douche et d’une trousse de toilette, ce coffret au look graphique fait un très joli cadeau à déposer sous le sapin.

Coffret Eau des Baux de L’Occitane

Coffret eau de toilette Eau des Baux de L’Occitane, 65€

Signé L’Occitane, ce coffret au look «noëlique » contient une eau de toilette (75mL), un gel douche et un savon au parfum brut de bois de cyprès.