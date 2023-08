Chère Daronne : mon mec a toujours une bonne excuse pour esquiver les réveils la nuit et les corvées, il se fout de moi, non ?

La Daronne répond à vos questions en essayant de ne pas être trop à côté de la plaque.

La question pour la Daronne

Chère Daronne, Je suis mariée et je suis mère d’un petit garçon de deux ans. Mon mari est un homme gentil, drôle, intelligent, attentionné, et un père aimant. Enfin je crois. Je t’avoue que des fois, je me demande. Vois-tu chère Daronne, il a TOUJOURS une bonne excuse pour ne pas se lever la nuit et globalement faire les trucs pénibles dans la maison. Bien sûr : il n’a pas vu, il n’a pas entendu, il avait oublié, il pensait que c’était le chat des voisins (?????), il doit se lever tôt. Si on l’écoute, il participe activement au ménage, mais si on compte, en fait non. Là encore : j’ai fait avant, il voulait le faire, il a fait autre chose (il a été à la boulangerie en bas de chez nous). J’en viens à me demander s’il ne se fout pas de moi, consciemment. J’ai essayé de discuter de tout cela calmement, mais il se contente de me dire que je ne réalise pas tout ce qu’il fait à la maison. J’en ai ras-le-bol. Margaux

Mon petit épis de blé,

Le monde est peuplé de pères qui font leur part. Mes anciens collègues, mes potes papounes, le Daron, et globalement tous les hommes qui commentent les vidéos de maternité féministe sur Instagram.

Je n’ai rencontré à l’inverse que très peu, voire pas, de mères qui pouvaient attester d’une répartition ne serait-ce qu’égale des tâches parentales.

Pour expliquer ce décalage, trois solutions s’offrent à moi : ou les pères exagèrent, ou les mères exagèrent, ou je n’ai eu l’occasion de rencontrer que les individus d’un même groupe, fait statistique rarissime, mais pas impossible. Cela dit, puisqu’on parle de chiffres, ils sont formels. Les exemples empiriques aussi : là où le petit garçon du film Sixième Sens voyait des morts partout, je vois des mères partout. Des pères aussi, probablement, mais comme je ne les croise pas devant la sortie de l’école ou chez le pédiatre, le doute est toujours permis.

Est-ce du foutage de gueule ? Eh …

Alors, est-ce que ton mec se fiche de toi ou pas ? Oui ! Et non ! Enfin oui, mais il pense que non, attends, tu vas voir :

Pour commencer, aucun père que j’ai pu rencontrer ne m’a jamais confié se foutre de la tronche de sa compagne (au contraire, sic mon intro). En général, ils semblent même tenir leur partenaire en estime. Ceci dit, la science est désormais formelle : sur toutes les questions de vue, d’odorat et d’ouïe, rien ne distingue les métabolismes de cismecs des autres. D’autant plus que la population citée revendique de bonnes capacités intellectuelles. Il n’existe donc aucun élément biologique qui permette de justifier le fait qu’ils entendent beaucoup moins les bébés pleurer, qu’ils ne voient pas le lave-vaisselle entrouvert ni qu’ils ne parviennent pas à changer des draps d’enfants.

J’ai beau chercher, la seule autre explication plausible à ces déficiences, c’est le foutage de tronche. MAIS ILS NE LE SAVENT PAS. Encore une fois, je ne comprends pas le procédé inconscient qui permet de se convaincre qu’on réalise 50 % des tâches parentales quand ce n’est très ouvertement pas le cas. Il paraît que quand un humain est confronté à une situation absolument insupportable, il peut mettre en place des mécanismes psychiques, comme le déni, pour se préserver. Être un mec bien et empapaouter volontairement sa partenaire, c’est intolérable. Se lever la nuit aussi. La preuve, il l’a fait une fois et depuis, il est épuisé. Alors qu’il travaille. Et voilà comment non seulement il ne se moque pas de toi, mais comme il est capable de se sacrifier pour sa famille !

Piéger sa proie

La grande Daronne m’a dit un jour : Ma fille (non, ce n’est pas vrai, mais j’aime l’effet d’emphase que cela prodigue à ma citation), tu sais (du moins, je suppose, je ne me souviens pas vraiment des termes exacts employés), les hommes, il faut les piéger avec des preuves irréfutables.

Elle m’a ensuite recommandé de lister toutes les tâches du ménage. Dès que l’un s’affranchit d’une de ses tâches, il doit cocher une croix. Au bout de quelques jours, il suffit de voir qui a noté le plus de croix. J’ai répondu qu’en admettant qu’un conjoint accepte de se plier à ce genre d’exercice, il allait certainement faire du zèle pour prouver sa bonne foi. D’après la grande Daronne, c’est l’effet escompté. Il suffit ensuite de fonctionner avec le tableau, carotte ou bâton.

S’il refuse de s’y plier, elle m’a conseillé de remplir le tableau de mon côté et de lui montrer les résultats. S’il nie face à l’évidence ou accuse le procédé au lieu d’assumer ses responsabilités, tu sauras à qui tu as vraiment affaire.

Se comporter comme un père

Un jour, la journaliste Titiou Lecoq a révélé que son mari, responsable des rendez-vous médicaux n’avait pas consulté pour les problèmes ORL de leur fils. Elle connaissait ces problèmes. Elle a néanmoins compté sur le responsable du dossier pour s’en charger. L’enfant a fini avec le tympan percé. Je te laisse deviner la suite, tout le web s’est soulevé contre l’attitude de Titiou Lecoq. Bon ben oui, d’accord, son mec, il aurait pu être moins branleur, mais tout de même. On préfère lyncher une femme au bout du roul’, qui désespère de se faire enfin entendre plutôt qu’un père qui exprime ouvertement son indifférence concernant la santé de ses mômes et du bien-être de sa femme.

Je la soutiens à fond et dans son cas, j’aurais, a minima, rêvé d’avoir le courage de faire pareil. Et puis pourquoi pas après tout ? Peut-être que la prochaine fois que le fessier de bébé dégage une odeur suspecte, tu peux faire comme si tu ne sentais rien. L’ambiance olfactive va vite devenir pesante, mais ça tombe bien puisque c’est l’objectif. Quand l’enfant pleure la nuit, fais-moi plaisir de ronfler de tous tes naseaux. S’il te réclame quelque chose, redirige le vers son géniteur. Quant au dîner, si personne n’a évoqué de la journée, je t’invite à en déduire que ton mari a dû s’en charger.

Honnêtement, je ne sais pas si ces conseils changeront quoi que ce soit. S’il existait un remède miracle, on le saurait, mais en fonction de ses réactions, tu pourras décider si tu te sens prête ou non à continuer de mener cette vie-là.

Je te laisse, j’ai du riz à laisser brûler.

La bisette,

Ta daronne